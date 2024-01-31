稱觀光客讓佛羅倫斯成妓女「難變回處女」　美術館長被罵翻

▲ 學院美術館（Accademia Gallery）館長霍爾伯格（Cecilie Hollberg）。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

身為旅遊大國的義大利，當地的佛羅倫斯一直是許多旅客希望朝聖的旅遊景點。但是當地學院美術館（Accademia Gallery）館長霍爾伯格（Cecilie Hollberg）卻認為，過度開放旅遊已經讓佛羅倫斯成為「妓女」，結果這番言論意外引發民眾的不滿。

根據《CNN》報導指出，學院美術館過往就以收藏米開朗基羅著名作品《大衛像》而聞名，每年都吸引不少遊客前往遊覽，而身為德國藝術史學家的霍爾伯格，則是於2015年接任學院美術館的館長。

可能是有鑑於過度的開放旅遊，讓佛羅倫斯的旅遊品質直線下降，霍爾伯格日前對外表示，「一座城市一旦淪為妓女，就很難再次成為處女」，認為佛羅倫斯已經充滿各種專為遊客提供紀念品的小店，而不是當地居民日常所需的商店，認為如此情況必須要停止。

▲學院美術館過往就以收藏米開朗基羅著名作品《大衛像》而聞名。（圖／達志／美聯社）

但用「妓女」一詞來形容現今的佛羅倫斯，讓不少當地民眾與政界人士感到不滿。義大利前總理、佛羅倫斯前市長倫齊（Matteo Renzi）甚至痛批霍爾伯格的言論十分可恥，將佛羅倫斯定義為妓女是不可接受的言論。

而在引發眾怒之後，霍爾伯格也出面解釋，稱自己對佛羅倫斯十分喜歡，也無意冒犯這座城市與當地居民，只是覺得必須避免讓佛羅倫斯如威尼斯一般被旅遊業「壓垮」。她表示，「我很抱歉我用錯詞彙，我想說的是，佛羅倫斯必須成為更有意識的旅遊業見證者，而不是肇事逃逸的見證者。例如，對於學院美術館，我們努力增強它的每一個非凡部分。」

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