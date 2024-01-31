磺酸洩漏「河水滿滿白色泡沫」　巴西聖卡塔琳娜州75%地區無水可用

▲ 巴西發生磺酸洩漏意外事件。（圖／達志／路透社）

圖文／CTWANT

巴西聖卡塔琳娜州最大城市若因維利（Joinville，Santa Catarina）29日發生磺酸洩漏意外事件，洩漏的化學物質嚴重汙染當地塞科河（Rio Seco），水面上漂出大量的白色泡泡，導致當地75%地區緊急停水。

根據外媒報導，整起事件發生於因維利市塞拉．多納．弗朗西斯卡區（Serra Dona Francisca），一輛載滿磺酸的卡車行經SC418號公路時不慎翻覆起火，大量磺酸因此洩漏，順著坡度流向一旁的塞科河，塞科河水面也因此飄出大量白色泡沫。

▲河面上遍布大量的白色泡沫。（圖／達志／路透社）

主要使用塞科河水源的庫巴唐水處理站（ETA do Cubatão）因此緊急停止運作，據了解，該處理站為全市34個街區供水，涵蓋市內75%住戶。

目前巴西軍警已經接手意外現場，同時封閉SC418號公路部分路段。聖卡塔琳娜州環境研究所（IMA）表示，專家目前正評估現場環境的受影響與受損程度，後續也會持續監測受影響地區的環境修復情形。

▲軍警封路清理。（圖／達志／路透社）

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