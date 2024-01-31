英國研究發現：阿茲海默症出現「人傳人」病例！

▲英國研究發現阿茲海默症罕見「人傳人」的案例。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

英國一項新研究從過往罕見的醫療事故中發現，阿茲海默症竟然有「人傳人」的案例，5名成年人出現早發性失智症的症狀，這可能與他們幾十年前還是兒童時，所接受的一種生長激素醫學治療有關，該款激素目前已經停用。

根據CNN報導，英國倫敦大學學院朊毒體疾病研究所（Institute of Prion Diseases）團隊於當地時間29日在醫學期刊《自然醫學》（Nature Medicine）發表研究成果，指出他們發現阿茲海默症的發病途徑竟然還包括疑似「人傳人」的案例，患者早發性失智症症狀，可能是因為β澱粉樣蛋白的傳播所致，該蛋白在阿茲海默症斑塊扮演關鍵角色。

研究指出，5名成年人患者在童年時期曾經因為缺乏生長激素，而從屍體接收了死者的腦下垂體生長激素，從1959至1985年之間英國至少有1848名患者接收了來自死者腦下垂體的生長激素，美國當時也使用這種治療手段，然而反覆使用多年的生長激素被β澱粉樣蛋白汙染，可能導致阿茲海默症的傳播。

雖然患者接收死者腦下垂體生長激素，但後續卻有部分患者罹患克雅二氏病（CJD，傳染性海綿狀腦病）而死亡，也因此上述治療手段從1980年代起便被停用。

研究發現，從屍體取出的垂體生長激素所產生的汙染物中，同時感染了與克雅二氏病有關的朊毒體（Prion）、以及被視為容易誘使阿茲海默症發病的β澱粉樣蛋白，也因此在特定情況下，可能造成阿茲海默症傳播。

對此，該份研究的第一作者、倫敦大學學院朊毒體疾病研究所所長柯林志（John Collinge）強調，上述阿茲海默症人傳人的途徑其實是「非常罕見的情況」，且誘使發病的醫療程序如今已不再在臨床實驗中使用。