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以色列證實「抽海水灌地道」阻哈瑪斯攻擊！　人質安全引憂

▲▼以色列軍隊近日發現最大的哈瑪斯隧道。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 以軍時隔一個多月證實，正用海水灌入哈瑪斯地道。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列軍方證實，正抽取地中海海水注入哈瑪斯地道，以摧毀該組織在加薩用於向以軍發動攻擊的地下隧道網絡，但不清楚這些地道內是否還有人質。

綜合CNN等外媒，以色列國防軍（IDF）30日聲明指出，他們正實施「新能力」，使用抽水機和管線等工具「向隧道大量灌水」，以打擊哈瑪斯在加薩的基礎設施，強調僅針對適合的隧道及路線，並根據不同情況採取相應的方法。

以軍聲稱，此舉是「打擊哈瑪斯地下恐怖主義基礎設施威脅的重要工具」。一名以色列電視台記者隨後在社群平台上傳據稱是向隧道灌水的畫面，目前未獲證實，也不清楚是否有人質仍在隧道中。

事實上，早在去年12月就傳出以軍有計畫水淹哈瑪斯地道，引發外界擔憂人質安全，因為據信仍有許多人質被關押於加薩地底。專家也曾警告，抽取海水恐怕影響加薩有限的乾淨水資源，且哈瑪斯藏在地道中的武器可能含有有害物質，污染土壤。

以軍則表示，灌水作業在國防部協助下實施，研究土壤及供水系統後才會進行，對於針對哪些隧道進行專業且全面的分析，以確保地下水不受污染。

而美以官員向《華爾街日報》透露，儘管使用灌水、炸藥及精準空襲等手段，以色列僅摧毀哈瑪斯逾300英里（約483公里）地下網絡的20%至40%。

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