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健身女網紅被結婚10年夫殺害　屍體裹紅布「扔在爸媽家人行道」

健身女網紅被結婚10年夫殺害　屍體裹紅布「扔在爸媽家人行道」。（圖／翻攝自Instagram）

▲女子遺體被扔在爸媽家前。（圖／翻攝自Instagram）

記者李振慧／綜合報導

巴西30歲健身女網紅黛博拉(Debora Michels)被發現陳屍在人行道上，屍體用紅布包裹著，就扔在爸媽家附近，不幸消息令家屬與粉絲震驚。最新消息傳出，與死者結婚10年的48歲丈夫亞歷山大(Alexander Gunsch)投案，坦承是他殺害了妻子。

身為網紅與健身教練的黛博拉，26日凌晨屍體在南里奧格蘭德州(Rio Grande do Sul) 蒙特內格羅市(Montenegro)爸媽家附近人行道上被發現，身上還包裹著紅布。路上監視器拍到，48歲丈夫亞歷山大將妻子屍體放在人行道上的畫面。

亞歷山大後來向警方坦承，他與妻子發生嚴重爭吵後，一把抓住對方的脖子，把人舉起後扔向衣櫃，對方感到身體不舒服便失去知覺，他本來開車想把人送去醫院，但途中發現對方已經死亡，便把屍體扔在爸媽家附近。

家人透露，黛博拉在體育學院讀書時就結識亞歷山大，2人後來還在同一間健身房工作很多年，每天形影不離，在他們交往的過程中完全沒發現過家暴跡象，如今親人慘死，希望警方能夠嚴懲凶嫌，「這種情況令人反感，我們家人只想要正義，絕對不能讓他逍遙法外」。

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