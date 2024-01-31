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擔憂川普重返白宮！美前國安顧問波頓警告：恐增加中國封鎖台灣風險

▲▼波頓認為，川普的當選恐怕將讓台灣陷入真正的危機。（圖／達志影像／美聯社）

▲波頓認為，川普的當選恐怕將讓台灣陷入真正的危機。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國前總統川普已先後贏得愛荷華州、新罕布夏州的共和黨提名初選，外界預估川普2.0的時代將會到來。不過，曾在川普政府擔任國安顧問的波頓卻在回憶錄透露，其實川普生性自私，未來若當選後，恐讓美國脫離北約、疏遠盟友，甚至會安撫俄羅斯與中國，讓北京當局更無懼於封鎖台灣。

根據《路透社》、《國會山莊報》，波頓（John Bolton）曾經於2018至2019年在川普政府任職白宮國安顧問長達17個月，這讓他對於川普外交政策瞭若指掌，他於30日出版的新版回憶錄中指控，其實川普根本沒有所謂的政治理念、政治哲學、政策前景，「川普他根本不適合擔任總統」。

波頓警告，假設川普再次當選為美國總統，則美國在川普帶領下可能會退出北大西洋公約組織（北約，NATO）；且儘管烏克蘭2022年遭到俄軍全面入侵，但川普就任後恐怕將限制美國對於烏克蘭的支持，同時鼓勵中國對台灣實施封鎖，並普遍奉行孤立主義。

波頓表示，川普恐怕會讓美國退出北約，此一前景可能將取悅俄羅斯總統普丁，「幾乎不可避免地，川普在第二個總統任期，其政策將有利於莫斯科，而台灣等國家與地區面臨『真正的危險』」，暗示中國可能在中國國家主席習近平的領導下，對台灣實施封鎖。

波頓分析，儘管北京不太可能「實際」武力入侵台灣，因為穿越台灣海峽公海是一項艱鉅的任務，但中國海軍更有可能封鎖台灣，或是奪取靠近福建省的中華民國（台灣）島嶼，只為了證明自己的能力。

波頓擔憂，川普可能認為「一個中國」政策意味著美國可以接受北京吞併台灣，「但我們的印太地區盟友會感到震驚。隨著華府未能抵抗北京對台灣的封鎖，台灣將很快失去獨立自主性，這可能會導致許多中國周邊國家遵循『芬蘭化』政策。」

波頓再度警告，「普丁和習近平，會非常樂見川普重新回到白宮的橢圓桌辦公室。」

▲▼2018年6月新加坡川金會，川普曾在推特事先公開會談地點與時間。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普經常吹噓他和金正恩「相愛」的關係。（圖／達志影像／美聯社）

另外，波頓也在長達18頁的前言中，再度提到川普在恢復與北韓（朝鮮）最高領導人金正恩接觸時的興奮之情，「川普曾對金正恩吹噓『我們相愛了』，他之前差點把這家商店（the store）拱手讓給平壤，他可能會在第二次的任期再度嘗試，就北韓核武計畫魯莽地達成協議，且將進一步疏遠日本與南韓，並擴大中國的影響力。」

波頓預測，儘管平壤與莫斯科從去年至今便迅速加強軍事合作的發展，但這個局面並不會阻止川普與金正恩重聚，「平壤在北京－莫斯科軸心中扮演的新興角色，包括為俄羅斯提供彈藥與武器對抗烏克蘭，然而這並不會阻止川普與金正恩『復合』。」

波頓認為川普在本質上非常自私，由於受限於美國憲法的影響而無法擔任三屆總統，因此只關心他自己報復的川普，將消耗第二個任期的大部份時間專注在自己的報復和利益上，而不會顧及到選民的利益，且川普希望被一群「白宮奴隸」包圍，毫無反抗執行他的命令，同時川普更在共和黨內散播孤立主義病毒，其失常行為在國家安全領域上更具破壞性。

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