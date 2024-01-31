美眾議員蓋拉格計劃訪台　盼透過嚇阻防止衝突

▲美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者江今葉華盛頓30日專電

美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格今天證實計劃訪問台灣，但時間尚未敲定。談及台灣，他表示，重點在於防止衝突，從烏克蘭與中東經驗學習，強化嚇阻力。

美國美中戰略競爭特別委員會（Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China）今天邀請前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與前國防部長潘內達（Leon E.Panetta）就中共支持美國對手情況舉行聽證會。

蓋拉格（Mike Gallagher）會後接受媒體訪問，談到是否將出訪台灣時表示，「對，希望很快」，但尚未有確切時間，還需要再討論。去年年初曾密訪台灣的蓋拉格也指出，那是一趟非常有成效的旅行，對委員會成員來說，訪問台灣真的很重要，這有助於政策制定。

在被問及現在美國面對俄烏戰爭與中東衝突之際，台灣是否仍是優先議題時，蓋拉格回答，「是的」，並強調台灣、中國的狀況在於防止衝突，要汲取在烏克蘭與中東地區的失敗教訓，進而應用到印太地區，美國不會尋求戰爭，重點在於嚇阻力，「我們擔不起不這麼做」。

他說，如果忽略不管，或只想關注中東，讓太平洋不再成為優先項目，將會因為別人陷入一場戰爭，而付出更大代價。所以印太仍是國家安全防禦體系的首要任務，強化常規嚇阻，制定全球策略，與盟友和夥伴合作。

蓬佩奧表示，當思考來自中共的挑戰時，不僅要想到台灣與第一島鏈，還要想到洛杉磯、丹佛、華盛頓特區、芝加哥與他的家鄉堪薩斯州，中共正在美國境內積極破壞美國捍衛的一切。

共和黨籍眾議員紐豪斯（Dan Newhouse）在質詢時提到共機頻繁擾台，中共入侵台灣的代價將非常高，要如何讓中共知道這一點。

潘內達指出，無疑地，能對台灣所做的重要事情就是加強台灣威嚇力，不僅要提供武器、必要的訓練，使台灣得以自我防衛，並表明美國將透過海軍與其他實力維持在該地區的能見度。重要的是向中國明確表明，若北京決定找台灣麻煩，是不可能予取予求的。

潘內達也提到，如果美國承諾軍事保衛台灣，就要在軍事上保衛台灣，意味著提供所需的一切支援，這是中國國家主席習近平非常關注的一點，亦即美國是否會採取行動，而不是空口說白話。

蓬佩奧則表示，台灣每天向全球輸出產品，一旦產品無法從台灣流向全球其他各地，對於越南、日本、菲律賓、澳洲等國而言，情況將變得困難，甚至比對美國的影響要更快速。因此，封鎖絕非是更和平、更溫和的解決方案。