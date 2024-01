中國25歲女教師在美遭「潑酸毀容」　目擊友人：她像蠟燭一樣融化

▲現年25歲的張丹英(Danying Zhang,音譯)在夏威夷街頭遭人潑灑化學液體。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

美國夏威夷發生一起恐怖潑酸事件,有一名來自中國的25歲女大生在街頭遭人潑灑化學液體,造成她臉部、身體大面積燒傷,雖然救回一命,但面部嚴重毀容。下手的凶嫌隨即遭警方逮捕,但全案仍有諸多疑點,包含兇嫌與受害女子素不相識,且兇嫌做案前一天才被人代交保釋金出獄,目前案件仍在調查當中。

▲張丹英透過國際交換計畫到歐胡島擔任中文老師。(圖/翻攝自X)



綜合外媒報導,現年25歲的張丹英(Danying Zhang,音譯)就讀於北京外國語大學,她透過國際交換計畫到夏威夷歐胡島瑪利諾學校(Maryknoll School)擔任中文老師,結果她23日晚間走在路上時,居然遭一名男子潑灑不明化學液體,導致她全身大面積燒傷。目擊友人表示,張丹英整個人就像蠟燭一樣在融化,「她看起來非常痛苦,好像在燃燒。」

當救護人員抵達現場後,張丹英已經失去意識,緊急送院進行治療。院方表示張女已經在25日恢復意識,目前仍在插管治療,雖然撿回一命,但她的臉部已經完全毀容,醫生表示,她的喉嚨、肺部和身上的皮膚都被強酸腐蝕,需要進行皮膚移植,但就算進行多次整容,臉也無法恢復原先的模樣。

The suspect, Sebastian Mahkwan, is being held without bail at OCCC.https://t.co/Gc4zWXXyqm