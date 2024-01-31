中國25歲女教師在美遭「潑酸毀容」　目擊友人：她像蠟燭一樣融化

▲現年25歲的張丹英（Danying Zhang，音譯）在夏威夷街頭遭人潑灑化學液體。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

美國夏威夷發生一起恐怖潑酸事件，有一名來自中國的25歲女大生在街頭遭人潑灑化學液體，造成她臉部、身體大面積燒傷，雖然救回一命，但面部嚴重毀容。下手的凶嫌隨即遭警方逮捕，但全案仍有諸多疑點，包含兇嫌與受害女子素不相識，且兇嫌做案前一天才被人代交保釋金出獄，目前案件仍在調查當中。

▲張丹英透過國際交換計畫到歐胡島擔任中文老師。（圖／翻攝自X）



綜合外媒報導，現年25歲的張丹英（Danying Zhang，音譯）就讀於北京外國語大學，她透過國際交換計畫到夏威夷歐胡島瑪利諾學校（Maryknoll School）擔任中文老師，結果她23日晚間走在路上時，居然遭一名男子潑灑不明化學液體，導致她全身大面積燒傷。目擊友人表示，張丹英整個人就像蠟燭一樣在融化，「她看起來非常痛苦，好像在燃燒。」

當救護人員抵達現場後，張丹英已經失去意識，緊急送院進行治療。院方表示張女已經在25日恢復意識，目前仍在插管治療，雖然撿回一命，但她的臉部已經完全毀容，醫生表示，她的喉嚨、肺部和身上的皮膚都被強酸腐蝕，需要進行皮膚移植，但就算進行多次整容，臉也無法恢復原先的模樣。

The suspect, Sebastian Mahkwan, is being held without bail at OCCC.https://t.co/Gc4zWXXyqm — KHON2 News (@KHONnews) January 31, 2024

▲29歲的嫌犯馬赫萬（Sebastian Mahkwan）。



夏威夷警方25日逮捕了現年29歲的嫌犯馬赫萬（Sebastian Mahkwan），而他先前就曾犯下多起襲擊、使用毒品等輕罪指控。儘管已抓到嫌犯，但全案仍有諸多疑點，警方表示，馬赫萬直到犯案前一天才被人代付8000美元（約台幣25.1萬元）的保釋金獲釋，先前和張丹英也無任何交集，更無從取得如此大量的化學液體。

目前馬赫萬被控二級謀殺未遂罪和一級襲擊罪，但警方仍在調查詳細案情，不排除是遭教唆攻擊。

根據法院周一（1/29）公布的文件顯示，張丹英來自中國山東省農村，父母恐無法遠赴美國照料，目前由當地的華人社團協助照顧，未來也將透過募資來支付相關醫療費。