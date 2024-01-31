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拜習會內幕曝光　CNN：習近平向拜登承諾「不干預美國總統大選」

▲▼拜習會結束，美國總統拜登與中國國家主席習近平散步。（圖／路透）

▲習近平去年11月和拜登會面時曾保證，北京不會干預美國總統大選。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

CNN獨家消息指出，中國國家主席習近平去年11月和拜登在舊金山會面時曾保證，北京不會干預美國今年秋天舉行的總統大選，而中國外交部長王毅上周和美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）會晤時，也重申了這件事。

CNN在30日的獨家報導中曝光，去年11月「拜習會」未曾公開的內容，知情人士透露，當時拜登先提出「干預選舉」問題，而習近平僅簡短回應；蘇利文與王毅26日、27日在泰國曼谷會談時，也再度提起了此事，而王毅也重申了習近平的承諾，保證北京不會干預美國今年秋天舉行的總統大選。

消息人士表示，美中資深官員會議在過去幾個月裡，不斷提及中國干預美國大選的可能性，而這些討論都反映出美中關係的緊張程度，還有美國官員在2016年俄羅斯情報機構駭入民主黨全國委員會，發送電郵破壞總統候選人希拉蕊（Hillary Clinton）的選情後，對於外國干預選舉仍感到戒慎恐懼。

美國公開情報內容指出，自2016年後，伊朗、古巴和中國的間諜都在試圖影響美國選舉，但都沒有俄羅斯2016年的行動如此激進，然而有跡象表明，中國正越趨積極，尤其針對美國選民和候選人。

CNN提到，自2020年以來，北京當局的目標就是強化美國的社會分歧，要求中方間諜努力形塑有利北京的美國政策與公眾輿論，這些行動包含利用虛假的社群帳號攻擊美國政治人物，就連微軟都曾發出警告。

美國國家安全局的一位高級官員表示，該機構尚未看到任何針對2024年選舉的顯著影響行動，但美國官員正在為俄羅斯、伊朗、中國和其他外國行為者可能透過宣傳、駭客或其他方式在選民中製造紛爭的可能性做準備。

美國國土安全部網路安全與設施安全局（CISA）前局長克瑞布斯（Christopher Krebs）指出，美國正面臨地緣政治動盪和混亂的國內政治環境，因此有大量的機會讓各種威脅干預今年的選舉，再加上人工智慧（AI）影響，今年選舉面臨的影響可能不同於以往。

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