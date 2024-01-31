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拜登誓言回擊　伊拉克真主黨宣布「暫停對美軍行動」

▲▼伊朗支持的真主黨士兵持槍在沙漠中警戒。（圖／路透）

▲伊朗支持的真主黨士兵持槍在沙漠中警戒。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國駐約旦基地28日遭無人機攻擊，造成3名美軍身亡。事發後美方透露，應是親伊朗的民兵組織所為，但未具體指明無人機來源及背後是哪個武裝團體，而與伊朗結盟的伊拉克什葉派民兵組織「真主黨旅」30日發布聲明，宣布暫停所有針對區域美軍的軍事行動。

根據《路透社》報導，真主黨旅（Kataib Hezbollah）在聲明中指出，宣布暫停在該地區針對美軍的所有軍事行動，目的是為了防止伊拉克政府陷入尷尬，「（此舉是）為了防止伊拉克政府陷入尷尬，當我們宣布暫停針對佔領軍的軍事和安全行動時，我們將繼續以其他方式保護我們在加薩的人民。」

美軍位於中東的軍事設施自去年10月以來遭襲逾160次，28日對約旦Tower 22基地的無人機攻擊更造成3人死亡；對此美方僅稱，伊朗代理人真主黨旅疑似為這起攻擊提供支持。美國總統拜登30日表示，他已決定如何回應，並表示伊朗應為這項攻擊負責，因為他們提供武器給發動攻擊民兵。

真主黨旅在2003年美國入侵伊拉克後成立，是與伊朗關係最密切的伊拉克精銳武裝團體之一，目前伊朗否認參與這起襲擊，並稱伊朗「抵抗軸心」的所有成員都是自行策畫和執行行動。

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