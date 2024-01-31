距台灣僅141公里　美國與菲律賓擬在「雅米島」大型軍演

▲美國與菲律賓先前舉行「肩並肩」聯合軍演。（圖／翻攝自Exercise Balikatan臉書，Cpl. Hilda M. Becerra攝影）



文／中央社

菲律賓最北端離島雅米島距台灣僅141公里；菲國北呂宋軍區司令近日到此視察，菲美年度「肩並肩」大型聯合軍演策劃人員隨行，可能將雅米島列為今年演習區域之一。

雅米島（Mavulis）地處巴士海峽，距菲國北部呂宋島約288公里，距台東縣蘭嶼約98公里，可監看外國漁船越境捕魚及中國船艦出入太平洋情形，戰略位置重要。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，北呂宋軍區司令布卡（Fernyl Buca）27、28日視察巴丹群島（Batanes）巴斯戈鎮（Basco）和雅米島海軍分遣隊。

布卡說，「肩並肩」軍事演習策劃人員隨行是「為了提前規劃未來肩並肩軍演可能的演習區域」。

肩並肩（Balikatan）軍演是菲美軍方年度最大的聯合演習。這項演習去年動員1萬7600多名菲律賓、美國和澳洲軍人，創下歷來最大規模，除了首度在菲律賓發射愛國者飛彈，也出動高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）、復仇者（Avenger）防空飛彈、F-35B戰鬥機等武器系統，首度擊沉一艘面向南海的假想敵艦。

菲律賓武裝部隊發言人巴迪亞（Francel Margareth Padilla）告訴「馬尼拉公報」，今年肩並肩軍演將於4月登場，規模比去年還要大。

北呂宋軍區表示，布卡和同行人員視察雅米島設施「以確保國防前哨裝備齊全，為捍衛巴丹群島做好準備，並能保衛、控制呂宋海峽和其他關鍵海域」。

巴丹群島和呂宋海峽位於台灣和菲律賓呂宋島之間。北呂宋軍區指出，呂宋海峽是「調動部隊以獲得戰略優勢的戰略要地，也被認為是海空交通的咽喉點（choke point）」。

馬尼拉當局在雅米島建立的漁民避風所暨軍事據點於2019年完工，由北呂宋軍區駐軍，去年10月建立雅米島海軍分遣隊。

北呂宋軍區表示，雅米島分遣隊「準備好在保衛菲律賓領土、主權和主權權利方面發揮關鍵作用，以保護國家的海上邊界與利益」。

雅米島重要性也引發國際關注。菲國軍方表示，丹麥駐菲大使梅爾賓（Franz-Michael Mellbin）和芬蘭駐菲大使皮科（Juha Markus Pyykko）夫婦26日訪問雅米島分遣隊，以「對菲律賓面臨的安全隱憂和挑戰加深了解」。

巴丹群島是肩並肩演習去年訓練地點之一，訓練內容包括空中突擊奪回關鍵地帶，以保衛該島免於受侵略。

今年將是第39屆肩並肩軍演。據報導，至今僅3次肩並肩訓練在巴丹群島進行。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上任後，菲國軍隊重心從內部安全轉向外部國土防衛。菲律賓鄰近台灣，又是美國盟友，是否捲入可能爆發的台海衝突，引發關切。