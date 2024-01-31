馬斯克1.76兆薪酬方案遭法官廢止！　特斯拉盤後下挫3％

▲馬斯克和特斯拉2018年制定的薪酬方案，被法官認定「不合適」。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國德拉瓦州（Delaware）商業法院法官於美東時間30日（台灣時間31日），正式駁回馬斯克在特斯拉價值560億美元（約1.76兆元）的薪酬方案。特斯拉股票在30日的盤後交易，隨即下跌約3％。

綜合外電報導，德拉瓦州商業法院法官30日做出裁決，駁回馬斯克和特斯拉自2018年制訂的該項薪酬方案。法官表示，公司董事會未能確保薪酬計畫公平。

裁定消息一出，特斯拉美股盤後股價從191點位置下跌至186點位置，跌幅約3％。本起薪酬計畫訴訟的發起人為特斯拉股東之一的托爾聶塔（Richard Tornetta）。

▲特斯拉部分股東對馬斯克過高的薪酬方案不滿，因此發起訴訟。（圖／路透）



德拉瓦之平衡法院法官麥蔻兒米克（Kathaleen McCormick）表示，原告有權撤銷官司；裁決中寫道，她同意特斯拉董事會對於馬斯克的薪酬方案並不適當。

麥蔻兒米克表示，雙方必須商定如何執行本項裁定的最終命令行事，並且提交一封聯名信，確保所有問題包括審判費用都得到雙方同意得以解決。

目前瑪斯克與委託律師尚未發表評論。

馬斯克本月稍早表示，他認為自己在特斯拉13％的持股太少，不足以對公司行程影響力，而且隨時有被推翻的風險。他認為持有自己所創立的公司大約25％的股份，能讓他不至於被推翻，而且能夠影響公司決策。

馬斯克多次強調特斯拉並非只是汽車製造商，還是AI、能源、機器人等多項高端科技領域的新創公司集合體，他甚至撂話若無法擴大持股的話，寧願到外部研發機器人。

此外，馬斯克也說過等法院裁決結果出爐後，他和特斯拉才會決定是否制定新的薪酬方案。