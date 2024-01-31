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女房東禁陽台曬內衣「勾引我老公」！她忍3個月求搬　遭設計扣押金

▲房間，床（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女房東禁止陽台曬內衣「勾引我老公」，一堆規定讓她住3個月決定搬走。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者趙蔡州／綜合報導

租屋時除了租金、房屋環境非常重要外，房東的個性也必須考量在內，一名中國大陸女子日前因為到新加坡工作，所以在當地租了一間房子，不料入住後女房東開始規定一堆奇葩規矩，最扯的是不準她在陽台曬內衣，理由是「這是在勾引我老公」，直到忍耐了3個月，她才受不了決定搬家。

根據《中國報》報導，一名中國大陸女子日前到新加坡打拚，在兀蘭附近租了一間房屋，原本租房時女房東的態度都很好，不料入住後對方卻露出本性，先是規定她每天只能洗1次澡，多洗1次必須多支付10星幣（約新台幣233元），且每天晚上10點還會準時關閉總電源，想用電就必須另外付費。

她說，「因為新加坡天氣炎熱，又經常下雨，有時我會1天洗2次，甚至3次澡，結果女房東只允許我1天洗1次澡」、「我還被要求1周只能洗1次衣服，有時候沒有衣服穿了，為了不和女房東吵架，只好到附近的洗衣店洗衣服」。

▲▼衣櫃,內衣,收納。（示意圖／達志影像）

▲女房東還禁止她在陽台曬內衣。（示意圖／達志影像）

最扯的規定是，女房東禁止她在陽台曬內衣，對方的理由是「這是在勾引我老公」，讓她聽了非常傻眼，「我跟女房東的丈夫完全沒有交流唉」、「我後來還是把內衣掛在房間裡，結果內衣很難乾，每天穿在身上很不舒服」。

她忍耐了3個月後，受不了決定搬家，並提前1個月告知女房東，怎料女房東竟趁她上班不在家時，偷溜房間把桌子和衣櫃刮花，等到要退房的時候，指著上述被刮花的地方要求扣留押金。

但她完全不記得有破壞桌子和衣櫃，說什麼都不同意女房東扣留押金，最後鬧到警方上門處理，在警方的協調下，對方才不甘願地退還押金。她事後忍不住感嘆「碰到這麼奇葩的房東，造成的心理陰影實在太大了」。

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