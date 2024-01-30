員警路邊臨檢被另一車輛撞飛　恐怖影片曝光！結局太奇蹟

▲員警路邊臨檢慘被另一車輛撞飛，恐怖影片曝光！結局太奇蹟。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

美國奧克拉荷馬州的一處公路，近日有一名交通警察進行路邊攔檢時，遭到另一輛車猛力衝撞，導致員警、被臨檢的車主，以及肇事車輛等3方都被撞飛，不過結局太奇蹟。

據英國《BBC》報導，畫面可見一名交通員警正在路邊執法，攔下一輛汽車。但正當員警與該名車主正在講話時，突然間衝出另一輛車，直接把員警和被臨檢的車輛都撞飛，肇事的車輛也整個摔出去。

奇蹟的是，該名員警和被臨檢車的車主，以及肇事車主，這3人都僅受輕傷。另據美國《ABC》報導，當事員警葛雷果瑞（Jesse Gregory）憶述，當時他在路邊攔下這輛車子，因為這輛車在變換車道時，沒有遵守規範打燈，但正當葛雷果瑞在與該名駕駛人說話時，突然遭到另一輛車子衝撞，葛雷果瑞馬上被撞飛。

葛雷果瑞說，當時一瞬間他也不知道發生什麼事，但幸好他還能走，之後他和這兩名駕駛都被送醫，所幸3人都是輕傷。目前當局正在調查車子衝撞的肇事原因。

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