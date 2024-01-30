下體吹響Do Re Mi！奇女子「腿開開」倒立插笛演奏　評審驚喊OMG

▲澳洲一名女子在德國節目表演用下體吹奏直笛。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／綜合報導

一名來自澳洲的女子麥基夫（Beatrice McKeefe）本身兼任外科助理，然而私下她卻身懷絕技，最近前往德國參加一檔綜藝節目時，為了能夠在選秀中奪得領先，竟然使出必殺技，不僅倒立、雙腿懸掛在兩張椅子之間，甚至張開雙腿「露出妹妹」，將直笛插入陰部、用下陰處吹奏起直笛，現場評審與觀眾驚叫連連。

根據The SportsGrail等外媒報導，來自澳洲的奇女子麥基夫參加德國電視頻道MEIN RTL的真人秀試播，她在現場以一種非常規的方式吹奏起直笛，不僅令評審、主持人感到震驚，現場觀眾也驚嘆不已，部分羞赧的男性甚至直接摀住臉和眼睛，直呼「我的老天」。

NEW - German TV channel RTL shows an Australian woman playing a flute with her vagina.https://t.co/L5Kwo5H3Tp — Disclose.tv (@disclosetv) January 28, 2024

從社群平台X（前稱推特）上公開的一段影像中，可以看到麥基夫先是將紫色的直笛插進自己的下體，接著她雙腿跨上兩張木椅之間，穿上美艷紅色高跟鞋和黑絲襪的雙腿像是開花般往旁張開，之後她竟然成功用下體，將氣體輸入直笛內，吹奏起美麗樂音。

為了能夠演奏出不同的音調高低，麥基夫甚至還用手指按住直笛上的孔洞，傳來「Do Re Mi Fa Sol...」的樂音，現場每位觀眾無不驚訝地笑開懷，不過也有害羞的觀眾不斷試圖將注意力從意想不到的才華上移開。

如此絕技，也引來部分批評聲浪，認為這樣的表演並不適合主流娛樂節目，因為當麥基夫在節目上表演起用下體吹直笛時，包括幼童、未成年人等所有年齡層的觀眾皆能觀看。

報導指出，麥基夫平常兼任外科助理，對於體操、馬戲團藝術表演深感興趣，因此去年9月她同樣也在克羅埃西亞的選秀節目上，表演用下體吹奏直笛。