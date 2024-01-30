日本男被「台灣海歸女」詐騙3700萬日圓　假借轉賣賺價差真詐財

▲日本北海道男子被一名自稱是「台灣海歸」的女子騙走3,700萬。（東方IC）

圖文／鏡週刊

日本一名住在北海道函館的60多歲男子，去年12月29日於社群平台上認識一名自稱「台灣海歸」的40多歲女子，該名女子以「轉賣賺價差」話術誘騙男子掏了3,700萬日圓（約新台幣782萬元），直到某次男子又準備匯出1,800萬日圓（約新台幣381萬元）時，機警的銀行員發現不對勁，男子才知道自己被騙了。

據《北海道放送》報導，警方指出，該名男子去年12月29日在社群平台認識一名女子，該名女子自稱是「台灣海歸」、40多歲的Satomi，並向男子介紹一個二手拍賣APP，表示可以透過APP購入商品後，再轉賣賺取大量利益。

男子聽信Satomi的話，在該APP上購買冰箱、智慧型手機、高級手錶等商品並轉賣，對方以「商品購買費及手續費」為由，要求男子轉帳到指定銀行帳戶，1月4日至21日期間，男子共進行了44次匯款，被騙走3,700萬日圓。直到男子再次遵循APP指示，準備匯款1,800萬日圓的手續費時，銀行查覺到有不自然金流而與男子聯繫，這起詐財案才曝光。

警察表示，自去年秋天開始，投資等金融商品類的特殊詐欺案件急遽增加，呼籲民眾碰到金錢問題不要獨自做決定，可以與周遭的人討論，或是撥打警察諮詢專用電話詢問。

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