川普回鍋如何影響美中台？　前官員：「他不在乎台灣」是公開秘密

▲ 川普在共和黨前2場初選勢如破竹。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前總統川普在共和黨總統初選之戰連下2城，挑戰重返白宮看似勢如破竹，引發分析人士關注川普回鍋對美國對台政策可能的影響，以及是否會改變北京對台盤算，包括統一時間表。

歐巴馬時期白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan Medeiros）向《日經亞洲》透露，川普執政期間華府公開的秘密之一就是「川普不在乎台灣」，甚至有傳言稱他會在會晤中國官員時這麼說。

相較之下，前美國政府官員、喬治華盛頓大學艾略特國際事務學院（Elliott School of International Affairs）教授沙特（Robert Sutter）近期為國家亞洲研究局（National Bureau of Asian Research）智庫撰寫的評論指出，拜登曾四度公開承諾若中國入侵將出兵保台，對北京發揮強大威懾作用。

文中分析，拜登表態在台灣遇襲時伸出援手，表明自冷戰最嚴重時期以來，當今的美國政府最有可能直接參與以軍事力量反擊中國攻勢。

▲ 菲律賓總統小馬可仕。（圖／路透）

沙特接受《日經亞洲》訪問指出，拜登對台灣的堅定立場也影響其他美國盟友，尤其是菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.），「他為何要冒險對抗中國？若考量自身利益，這似乎不太合理，但若（對美國立場）有信心，這就說得通了。」

麥艾文指出，拜登足足說了4次會出兵保台，迫使中國不得不謹慎考量軍事選項，因為在拜登統治下，美國立場很明確。但一旦川普上台，盟友對美國看法可能改變。

川普去年7月接受《福斯新聞》訪問，面對是否會保護台灣免受中國侵略，即便這代表與中國開戰時，他拒絕正面回應，「我不想回答。因為我要是當選總統，我不會說出我的想法。若我回答這個問題，會將我置於不利的談判地位」，還暗示不滿台灣奪走美國的半導體生意。

台灣東海大學政治系教授潘兆民則受訪分析，若川普上台，對台灣晶片產業的批評聲浪可能加劇，因川普對台政策基於「美國優先」，以美國利益、甚至是個人選舉利益為基礎，擔心台灣可能被川普當成和中國達成協議的籌碼。

▲ 拜登多次表明將出兵保台。（圖／路透）

不過華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）指出，儘管川普不滿台灣在晶片市場上的主導地位，「但他從未表明不會捍衛台灣，我認為這很重要」，且北京近期聚焦穩定中美關係，認為無論是誰入主白宮，這樣的政策都會持續下去。

葛來儀提到，中國內部開始討論究竟拜登和川普誰上台對北京較為有利，「他們把川普當成生意人，直到新冠疫情爆發前都和他處得很好。他們知道川普不太重視盟友，認為川普不太重視美台關係，而拜登不是」，因此有人更希望川普上台。

但也有許多中國專家認為，去年11月加州拜習會順利舉行後，北京會希望繼續維持雙方關係，且不認為川普當選後還能繼續維持下去，因此希望拜登連任。

麥艾文指出，中國將川普當選視為「獲得國際影響力的大好機會」，因為川普會採取行動削弱美國在世界上的地位和影響力、降低支援盟友的力道，過去執政時就傳出將退出北約、撤軍朝鮮半島。

即便川普上台不會馬上改變中國對台行動的盤算，麥艾文仍認為會有所影響，「若台灣感到緊張、受到壓力，中國就能利用這一點，川普卻無法讓他們安心。」