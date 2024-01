澳洲女議員被迫「隆乳露腰」　PO照批媒體修圖：歧視從政女性

▲普賽爾身穿白色洋裝拍照(右),但卻被澳洲媒體拿來修圖使用(左),胸部明顯變大,腰部露出。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合外電報導

澳洲維多利亞州女議員普賽爾(Georgie Purcell)是該州議會中最年輕的女性,但近日登上新聞版面時,卻發現新聞媒體9News把她的照片修圖,胸部明顯變大、露出腰部。這讓她氣得把修圖前後的對比照發布在社群媒體上,更大罵這是性別歧視。

綜合BBC、衛報等報導,普賽爾隸屬於「動物正義黨」(Animal Justice Party),新聞媒體9News於29日報導獵鴨相關新聞時使用她穿著白色露肩洋裝的照片,但照片明顯經過修圖。她事後批評,這是女性從政面臨歧視與障礙的例子,「是男性政治人物永遠不會遇到的事。」

I endured a lot yesterday.



But having my body and outfit photoshopped by a media outlet was not on my bingo card.



Note the enlarged boobs and outfit to be made more revealing.



Can’t imagine this happening to a male MP.



What gives? pic.twitter.com/NhnkDRMidc