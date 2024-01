28歲女子安樂死前「用梗圖說再見」　引萬名網友感嘆：好好睡吧！

▲女子安樂死前用「孩子戴著墨鏡比讚」梗圖來告別。(圖/翻攝自X(舊稱Twitter)/@dutchlauren)

圖文/CTWANT

荷蘭一名28歲的部落客因長期患有肌痛性腦脊髓炎(又稱慢性疲倦症候群),決定執行合法安樂死,而她在享受生命的最後時光時,於社群平台X寫下了最後的感性文字,並幽默配上了一名孩子戴著墨鏡比讚的梗圖,吸引不少網友前來祝福她,紛紛表示「這是很酷的退出,再見了親愛的」、「願妳能找到平靜」。

根據外媒《UNILAD》的報導,勞倫(Lauren Hoeve)同時患有自閉症、焦慮症與過動症,並於2019年被診斷出慢性疲倦症候群,讓她時常頭痛、精神難以集中、思考力衰退。在2022年她便選擇申請安樂死,並於同年開始在部落格記錄她的健康狀況。

勞倫在部落格上自稱自己是「待在家的貓爸媽」,分享著自己申請安樂死的經歷,當她第一次告訴醫師她想自願安樂死時,醫生雖然尊重勞倫的意願,卻也根據她的心理狀態拒絕了她,於是勞倫被列入了安樂死的等候名單上,直到她在2023年4月被診斷出「精神健全」,才正式開啟了等待安樂死的歷程。

直到今(2024)年1月24日,勞倫興奮地在社群平台X上傳了一篇貼文,透露自己終於能夠被安樂死,也感謝粉絲、網友們這些年對她的關懷,表示「通過你們大家,我感覺不那麼孤單了,我非常感激」,也打趣道「請不要祝我旅行愉快,我希望真的能去海邊度假」。

This will be my last tweet. Thanks for the love, everyone. I’m going to rest a bit more and be with my loved ones. Enjoy a last morbid meme from me. pic.twitter.com/NjtkQdvEvo