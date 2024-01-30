28歲女子安樂死前「用梗圖說再見」　引萬名網友感嘆：好好睡吧！

▲女子安樂死前用「孩子戴著墨鏡比讚」梗圖來告別。（圖／翻攝自X（舊稱Twitter）／@dutchlauren）

圖文／CTWANT

荷蘭一名28歲的部落客因長期患有肌痛性腦脊髓炎（又稱慢性疲倦症候群），決定執行合法安樂死，而她在享受生命的最後時光時，於社群平台X寫下了最後的感性文字，並幽默配上了一名孩子戴著墨鏡比讚的梗圖，吸引不少網友前來祝福她，紛紛表示「這是很酷的退出，再見了親愛的」、「願妳能找到平靜」。

根據外媒《UNILAD》的報導，勞倫（Lauren Hoeve）同時患有自閉症、焦慮症與過動症，並於2019年被診斷出慢性疲倦症候群，讓她時常頭痛、精神難以集中、思考力衰退。在2022年她便選擇申請安樂死，並於同年開始在部落格記錄她的健康狀況。

勞倫在部落格上自稱自己是「待在家的貓爸媽」，分享著自己申請安樂死的經歷，當她第一次告訴醫師她想自願安樂死時，醫生雖然尊重勞倫的意願，卻也根據她的心理狀態拒絕了她，於是勞倫被列入了安樂死的等候名單上，直到她在2023年4月被診斷出「精神健全」，才正式開啟了等待安樂死的歷程。

直到今（2024）年1月24日，勞倫興奮地在社群平台X上傳了一篇貼文，透露自己終於能夠被安樂死，也感謝粉絲、網友們這些年對她的關懷，表示「通過你們大家，我感覺不那麼孤單了，我非常感激」，也打趣道「請不要祝我旅行愉快，我希望真的能去海邊度假」。

This will be my last tweet. Thanks for the love, everyone. I’m going to rest a bit more and be with my loved ones. Enjoy a last morbid meme from me. pic.twitter.com/NjtkQdvEvo — Lauren (@dutchlauren) January 27, 2024

執行安樂死的當天，也就是1月27日，勞倫PO出了她人生的最後一篇貼文，坦言「謝謝大家的愛，我要多休息一下，和我所愛的人在一起，享受我最後的病態迷因（morbid meme）」，並配上了寫著「我被安樂死了」的梗圖。她的父母後來也證實，勞倫已在當日下午1點55分平靜地離開，親朋好友們都陪伴在她的身邊。

據了解，在2001年4月，荷蘭通過了「尊嚴終結生命以及協助自殺」法案，並於2002年4月1日正式將安樂死合法化，相關法案允許人們在專業醫護指導下選擇安樂死，而安樂死必須為患者本人的堅定意願，以及其無法忍受、無治療可能的疾病，最後經過1位以上的醫師諮詢才能申請。

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

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