安全氣囊撞碎太陽眼鏡　29歲女1眼「慘被碎片攪爛」永久失明

▲女子太陽眼鏡被安全氣囊撞碎。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國喬治亞州29歲女子漢娜(Hannah Oliver)近來在網路上分享，她開車時發生車禍，汽車安全氣囊彈出時導致臉上名牌太陽眼鏡鏡片破裂，意外導致視神經被切斷、視網膜脫落，一隻眼睛因此失明。

在TikTok上擁有10萬多名粉絲的漢娜，在網路上與粉絲分享她因為太陽眼鏡意外失明的經過，她表示，「名貴的太陽眼鏡反而可能是最危險的，當時我以每小時25英里的速度駕駛時發生輕微車禍，結果太陽眼鏡改變我的一生」。

▲女子因為太陽眼鏡失明。（圖／翻攝自TikTok／hannahnoliver）

漢娜表示，太陽眼鏡被突然彈出的安全氣囊撞碎，碎片導致她的眼睛嚴重受損，「我只記得我恢復意識時，抬頭望向後照鏡，發現我整個眼瞼幾乎懸在外面，我的眼睛就像被遇到垃圾處理機一樣，被碎片徹底割爛，然而大部分的人都不知道太陽眼鏡可以造成這種結果」。

漢娜後來一共進行了6次手術，最後配戴義眼，她因為經歷這起恐怖事件才知道，原來大部分太陽眼睛鏡片都是用塑料、尼龍或玻璃鏡片等易碎材質，所以她決定創業，製造防摔太陽眼鏡系列商品，希望她的故事能夠幫忙提醒大眾，開車配戴太陽眼鏡要多加小心。

漢娜的影片曝光後獲得20多萬人次點閱，上百網友留言表示，若不是看了漢娜的影片，還真的完全不知道開車戴太陽眼睛的危險，「你當時車速只有每小時25英里？我的天啊，這真是太可怕了」、「我的天啊，我每天都會戴太陽眼鏡，從來不知道竟然這麼危險，謝謝你的提醒」。