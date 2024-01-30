護理獎勵不一致！區域醫院怒「至少10%人力流失」社區醫療恐崩壞

▲台灣社區醫院協會今日召開記者會，要求爭取護理獎勵層級一致、三班都有，協會理事長朱益宏。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

挽留護理人力，衛生福利部拍版三班護病比標準，也宣布投入40億發給夜班護理人員獎勵，不過獎金依照醫院層級規模有所不同，台灣社區醫院協會今（30）日召開記者會，要求一致獎勵、三班都有，更痛批衛福部長薛瑞元以外行充內行，反而是踐踏護理人員權益，不僅未能解決問題，更將重挫醫療體系分工；台灣社區醫院協會正醞釀集結地區醫院護理夥伴，一同至行政院「拜年」抗議。

台灣社區醫院協會理事長朱益宏表示，夜班護理人員獎勵以醫院層級規模區分不同獎勵金額，已引起基層護理人員炸鍋，初步瞭解各區域醫院回報恐怕已經有10％護理人力流失。

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台灣社區醫院協會在行政院規劃區別醫院層級發放護理人員夜班費獎勵後，便向行政部門表達此舉將使地區醫院更難留才與攬材，並積極奔走拜會行政及立法部門，更與護理師公會全聯會達成「獎勵金發放含括三班且發放不區分醫院層級別」的共識，但面對專業團體的共識，號稱「最會溝通的政府」卻選擇一意孤行、隻手推翻。同樣輪值夜班的地區醫院護理人員，獎勵費用硬是矮人一截。

朱益宏指出，回顧護理人員獎勵金的研議過程，薛瑞元罔顧專業團體所凝聚的第一線意見，在象牙塔內的決策，必然與實務脫節；部長所惹起的地區醫院護理人力流失，歷史定位將是摧毀社區醫療的劊子手。

台灣社區醫院協會今日除為護理人員抱屈，更擔心政策錯誤將衝擊社區醫療、影響民眾就醫權益，而已於記者會中強調爭取「護理獎勵，層級一致，三班都有」。未來一個月內，將於體制內盡一切可能與行政部門協商，並拜會立法院各黨團，期與廣大民意共同守護民眾健康與得來不易的社區醫療網絡；更籌劃在新年後，走上街頭，為地區醫院護理人員權益力拚一搏。

衛福部次長周志浩受訪表示，衛福部考量醫學中心處理重症病人較多、工作負荷較大，且醫學中心依照目前三班護病比標準計算，所需人力缺口更比地區醫院多很多，然而資源有限，評估需多一點分配在醫學中心，以抒解其人力壓力；而衛福部會持續觀察護理人力流動情況。至於獎勵是否不僅夜班？周志浩表示，目前瞭解護理人力主要離職原因還是值夜班，但白班的情況也會再觀察，進行檢討。