美國女看巴黎時裝周「遭2男撿屍性侵」　完事後慘被丟包路邊

▲美國女子在法國巴黎遭2名男子「撿屍」性侵。(示意圖/CFP)

記者張寧倢/編譯

一名美國女性遊客前往法國參加巴黎時裝周,然而,這名女子卻在酒吧派對上遭到2名男子「餵毒撿屍」,並帶到一處房屋內輪流性侵,襲擊結束後她甚至被開車丟包,扔在路邊。

根據每日郵報引述巴黎人報(Le Parisien)報導,巴黎警方正在調查一名女子控訴遭到性侵的案件。這名來參加巴黎時裝周的美國籍女子表示,她27日晚間在巴黎西北部第17區一家飯店的酒吧派對上,遭到一名男子提供毒品,她施用後卻被2名男子開車載走。

女子表示,2名男子將她帶到一處住所,但她不確定地址,隨後就在屋內遭到兩人性侵。巴黎警方在晚間大約8點30分左右接獲報案電話,才得知這名女子被棄置在路邊。報導指出,女子自述,她遭到性侵後又被帶上車,開了沒幾分鐘車程後被扔下車,巴黎警方目前尚未宣布逮捕任何嫌犯。

