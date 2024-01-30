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美國女看巴黎時裝周「遭2男撿屍性侵」　完事後慘被丟包路邊

▲▼夜店,撿屍,開趴,派對。（示意圖／CFP）

▲美國女子在法國巴黎遭2名男子「撿屍」性侵。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

一名美國女性遊客前往法國參加巴黎時裝周，然而，這名女子卻在酒吧派對上遭到2名男子「餵毒撿屍」，並帶到一處房屋內輪流性侵，襲擊結束後她甚至被開車丟包，扔在路邊。

根據每日郵報引述巴黎人報（Le Parisien）報導，巴黎警方正在調查一名女子控訴遭到性侵的案件。這名來參加巴黎時裝周的美國籍女子表示，她27日晚間在巴黎西北部第17區一家飯店的酒吧派對上，遭到一名男子提供毒品，她施用後卻被2名男子開車載走。

女子表示，2名男子將她帶到一處住所，但她不確定地址，隨後就在屋內遭到兩人性侵。巴黎警方在晚間大約8點30分左右接獲報案電話，才得知這名女子被棄置在路邊。報導指出，女子自述，她遭到性侵後又被帶上車，開了沒幾分鐘車程後被扔下車，巴黎警方目前尚未宣布逮捕任何嫌犯。

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