加拿大岸邊突出現「神祕沉船」　空拍畫面曝光

Bill & Carolyn - Some great drone footage from @NiCorPhotos of that shipwreck found near Cape Ray! pic.twitter.com/72GbGQb0fO — Coast 101.1 (@coast1011) January 29, 2024

記者詹雅婷／綜合報導

加拿大紐芬蘭岸邊1月突然出現一艘神祕古老沉船，這艘船推測是19世紀的船隻，船身至少有24公尺長，被當地沿海社區的民眾發現。

衛報報導，這起沉船出沒的位置就在紐芬蘭西南海岸的Cape Ray，當地居民布萊克莫爾（Gordon Blackmore）在沙灘附近意外發現混濁水面下方有個長長的黑影，但數天前來到此處時，它還沒有出現，便立刻衝回家裡告知家人此事。他的母親後來還前往沙灘，要親眼看個究竟。

依據流傳的照片，這艘沉船使用木樑等材料搭建。這艘沉船的船身至少有24公尺。

紐芬蘭與拉布拉多省沉船維護協會主席伯吉斯（Neil Burgess）認為，很有可能是先前的巨浪把沉船推向岸邊。省政府已派出小組前往沉船現場。

當地人擔憂大浪可能會把沉船再一次帶入大海之中，雖然官員們已告知民眾不要破壞現場，但也有人認為，大自然破壞沉船的速度恐怕比人還要快。居民奧斯蒙德（Wayne Osmond）稱，過去有幾年，曾經有海冰出現，若此種情況發生，在短短數小時對沉船造成的損害，可能比它過去這一世紀或更長時間在海中所受到的破壞程度還要大。