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水深火熱！日本石川強震災民「搭類火車」通勤　斷水沒乾淨衣服穿

▲▼日本石川縣株洲市因強震導致房屋倒塌，重型機械正清除道路碎片。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本石川縣株洲市因強震導致房屋倒塌，重型機械正清除道路碎片。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本石川縣能登半島本月1日爆發規模7.6的極淺層強震，造成238人以上死亡，地震發生至今將滿1個月，大多數災區仍未能恢復日常生活，不僅鐵道柔腸寸斷，導致只能用巴士「類火車」做為替代，就連顯示器工廠也因無法恢復供水而無法復工，必須遠從25公里外的工廠運水，而外國實習生也淪為災民。

根據日媒《朝日電視台》，自從發生「令和6年能登半島地震」以後，災民們無法恢復日常生活，平時負責載送學生與上班族的能登鐵道，也因為強震後多個軌道區間遭毀而只能停駛，直到29日當局才決定用巴士作為通勤的替代手段，減輕學生家長們強震後載送子女們上學的負擔。

石川縣七尾市自從強震以後，市內幾乎面臨停止供水的情況，唯一一處沒有被斷水的地方，只剩下投幣洗衣機店，當地居民們從強震發生後便累積許多待洗衣物，有居民受訪時甚至透露，他們得將待洗衣物載到金澤市，才有辦法有乾淨的衣服穿。

▲▼工人協助修復JR七尾線鐵路。（圖／達志影像／美聯社）

▲工人協助修復JR七尾線鐵路。（圖／達志影像／美聯社）

至於1968年以七尾電機創立、現整併為顯示器生產大廠的藝卓公司（EIZO，羽咋電機株式会社），此次強震也淪為受災戶，工廠內許多產製品滾落地面、天花板崩塌，儘管工廠本月22日後終於復工，然而生產能力卻僅恢復至50%，由於七尾市的工廠仍停止供水，也因此廠方必須從距離25公里遠的另一座工廠運水，每天至少3趟。

報導指出，對於顯示器生產等精密儀器工廠而言，水是日常生活必備品，在防止零件因靜電而遭到破壞（靜電破壞）時，工廠必須灑水維持廠房內一定濕度，然而光靠每天運水3趟的水量，根本無法支撐廠房日常運作。

另外，報導也提到，從越南遠赴日本的實習生或外籍勞工，也因此次強震、工廠停止運作下而淪為受災戶。

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