新婚13天就失蹤！女被發現陳屍休旅車後座　埋在「一堆衣服下」

▲警方在沾滿泥巴的休旅車上找到失蹤女屍體。（圖／翻攝自Facebook／Tulsa Police Department）

記者李振慧／綜合報導

美國奧克拉荷馬州39歲女子卡西迪(Cassidy Ritchie)新婚不到1個月突然失蹤，近來被警方發現陳屍在休旅車後座上，屍體上還被覆蓋了一堆衣服和毯子，導致從車外根本無法察覺，警方懷疑凶嫌是新婚丈夫莫蘭(Chris Morland)，案件正在調查中。

土爾沙市(Tulsa)警方表示，28日上午他們在卡西迪的休旅車後座發現屍體，卡西迪自20日被家人通報失蹤，家人已經長達好幾天沒有看到她，也沒有收到她的相關訊息。

警方表示，原本卡西迪的休旅車也是失蹤狀態，直到28日在412號公路旁發現車輛，並在後座一堆衣服下找到遺體，車上還找到大量泥土、雜草等物，認為她是遭人殺害後棄屍車上，依殺人罪嫌將丈夫莫蘭逮捕。

家人透露，身為四寶媽的卡西迪，與丈夫莫蘭於7日結婚，可是婚後莫蘭卻像是完全變了一個人，懷疑卡西迪可能遭到家暴，「她結婚那天非常開心，後來我不曉得她是不是因為害怕，不敢和我們說什麼」。

警方調查發現，莫蘭以前曾在多州被指控家暴罪，目前已將遺體送去驗屍，預計將對莫蘭提出一級謀殺罪的指控。