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南韓變態軍人！性侵國小女童「逼看色情片」寫心得：我們彼此相愛

▲▼南韓軍隊、南韓軍人、南韓部隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓一名常勤預備役軍人涉嫌性侵未成年女學生。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓濟州島一名軍人在服役前，涉嫌向一名國中女學生下手，不僅性侵對方多達10幾次，甚至還威脅強逼拍下性關係影片，重創對方身心靈。然而在入伍後，該名軍人卻又將觸手伸至另一名小學女童，不僅逼她觀賞成人影片，還性侵多達5次，事後他向警方辯稱，「我們彼此相愛」。

根據韓媒《News1》，南韓法律界人士昨（29）日指出，濟州地方檢察廳最近依照違反兒童青少年性保護法之罪嫌，起訴在濟州島服役的常勤預備役（無須常駐部隊，可在家上班）軍人A某，A某涉嫌從2022年7月起性侵未成年的女國中生B某。

A某從入伍前7個月、2022年7月起，性侵一名認識的女國中生B某多達10次，還威脅對方拍攝性愛影片，檢方調查出來的性愛影片就有7部。不僅如此，從去年3月起，A某將目標轉移至和B某熟識的國小女學童C某，他以傾聽對方訴說煩惱的方式試圖慢慢接近，接著開始達成自己的目的。

A某自從進入濟州島某部隊服役後，便開始傾聽國小女童C某的煩惱，試圖讓對方降低警戒心，不僅性侵對方多達5次，甚至還曾於期間逼迫C某，觀賞和國中女學生B某性行為時拍攝的性愛影片，且還向C某施壓，要求C某在觀賞完性愛影片後「寫心得」，讓C某身心靈受創。

檢方也發現，A某在和C某性行為時，同樣也拍攝6部性愛影片。報導指出，警方在調查以未成年人為對象的性犯罪、在分析C某手機的過程中，無意間發現A某和C某的性愛影片。

A某去年8月遭到警方逮捕後，居然向警方辯稱，「我們發生性關係，是經過彼此同意後決定的」、「我們是彼此相愛的那種關係」；目前A某為停止服役階段，若獲判6個月至1年半有期徒刑，則刑滿出獄後會被編入「補充役」，服完剩餘的役期。

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