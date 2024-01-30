「賴清德犯錯機率比蔡英文低」　蔡正元：他只在兩岸議題上比較衝

▲民進黨主席賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨主席賴清德拿下2024總統大位，前立委蔡正元29日表示，若將賴清德與總統蔡英文相比，賴清德行事相對保守，犯錯的機率比較小，內政部分不會像蔡英文犯那麼多的錯誤，唯獨在兩岸議題上比較衝；不過，兩岸會不會有問題，主要是看中國大陸和美國不是看他，但賴清德身為台獨工作者，一定會去挑戰中國大陸與美國設下的框架。

蔡正元昨日在節目《觀點芹爆戰》中表示，民眾黨結構性問題在4年後有所改變有點困難，因為在任的總統4年後仍然是賴清德，賴清德今年雖然拿到40%的選票，可是他執政以後有龐大的政府資源可以運用。此外，蔡正元說，依照他跟賴清德在立法院共識很久的經驗，賴清德行事相對比較保守，犯錯的機率比較小，不像蔡英文。

蔡正元強調，賴清德主要犯錯是在兩岸關係，內政部分不會像蔡英文犯那麼多的錯誤，賴清德以往在立院表現，也是在內政問題上都很穩健，唯獨在兩岸議題上比較衝，而兩岸會不會有問題，主要是看中國大陸和美國不是看他，他一定會去挑戰中國大陸與美國設下的框架，但能挑戰成功多少？反正對他來說只是無本生意，風險是由台灣人民要去承擔，對身為台獨工作者的他，有一種使命感，會要去挑戰這樣的框架。

不過，主持人黃光芹問，賴清德不會放棄嗎？他不是在當選舞台上裝乖了？蔡正元回應，對，賴清德會謹慎小心，這兩天美國國家安全顧問蘇利文和中國大陸外交部長王毅在泰國見面，但由於蘇利文有求於中國，應該是會和王毅談妥以後如何管控賴清德。