澳男「喝媽媽打的果汁」中毒亡！　狠母被控：殺兒子還叫女兒把風

▲ 強納森喝下媽媽給的果汁後中毒而死。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲昆士蘭州7年前發生一起命案，一名年輕男子喝下母親給他的果汁後中毒身亡，母親被控犯下謀殺及詐領保險金未遂等罪嫌，犯案過程中還叫女兒幫忙把風，但她近日出庭拒不認罪。

根據《鏡報》，26歲男子強納森（Jonathan Crabtree）2017年7月19日被發現陳屍於昆士蘭州黃金海岸北部的家中，體內驗出大量鴉片類止痛藥Oxycodone及其他藥物成分，現年57歲的母親瑪莉（Maree Mavis Crabtree）被控犯下謀殺、謀殺未遂及保險詐欺未遂等罪名。

布里斯本最高法院29日起開庭審理此案，檢方指控，瑪莉使用女兒塔拉（Tara Crabtree）拿到的處方藥，將Oxycodone加進要給強納森的自製果汁中，還摻雜其他藥物掩蓋味道，而醫護人員獲報趕到時，他已經死亡數小時。

瑪莉、強納森和塔拉同住，據稱強納森喝下果汁出現不適後，瑪莉便強迫塔拉在他房間外把風。塔拉預計將出庭作證，檢方聲稱，「強納森的妹妹塔拉會把她媽媽殺害她哥哥的計畫告訴我們。她會老實說出她幫助了她的母親。」

事實上，瑪莉被控早在同年1月就曾企圖謀殺強納森。檢方指出，強納森因2015年的一起車禍傷及腦部，生活上需要照護，且出現難以預測的攻擊行為，令瑪莉相當困擾。

陪審團得知，瑪莉曾稱她擔心持槍搶劫藥劑師會讓他們背上官司、失去房子，還曾向友人脫口而出「想在他（強納森）的飲料裡加點東西，他就會消失了」。

瑪莉29日出庭則主張無罪，律師強調，僅有塔拉一名證人支持瑪莉對強納森的謀殺指控，指控是塔拉在事發2年後憑空捏造。審判目前仍在進行中，預計持續3周。