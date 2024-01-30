美軍遇襲3死　拜登反擊「3方案」曝光！伊朗恐毀掉他連任之路

▲美軍駐約旦基地遇襲，自去年10月初以來首次有美軍人員喪命，美國總統拜登揚言報復。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

以色列與哈瑪斯衝突爆發，伊朗支持的武裝團體自去年10月7日以來，也在中東地區對美軍發動超過170次攻擊，美軍駐約旦軍事基地28日首次有3名人員遇襲死亡，美國總統拜登揚言反擊。對此BBC就分析了美國可能採取的3種方案，但若拜登選擇直接打擊伊朗，全球經濟受衝擊的後果可能導致他競選連任失利。

根據BBC報導，拜登總統誓言對美國駐約旦軍事基地發生的致命襲擊做出強烈回應，但美國必須在強化威懾與衝突升級之間找到適當的平衡點。美國已有許多「現成的」軍事選項，美國國防部會根據中央情報局（CIA）與國家安全局（NSA）的情報草擬應對方案後，提交至白宮國家安全會議與政策制定者，最終由總統簽署通過。

方案一：打擊伊朗支持或結盟的武裝基地和指揮官

BBC表示，伊拉克和敘利亞各地有大量伊朗支持的民兵組織基地、軍火庫與訓練站，這些民兵由伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）精銳部隊聖城軍（Quds Force）提供訓練、裝備與資金，但不一定由聖城軍指揮。美國清楚掌握這些民兵的位置，可以輕鬆對這些基地進行更多精準飛彈空襲，這是最顯而易見、也是過去曾使用過的方案。

不過迄今美國使用此方法，仍未能阻止民兵，自10月7日以來武裝團體已經對中東地區美軍基地發動170多次襲擊。諷刺的是，其中一些組織先前曾與美國站在同一陣線，打擊共同敵人伊斯蘭國（IS）。

▲美英軍方聯手打擊葉門反抗軍青年運動軍事目標。（圖／路透）

方案二：針對伊朗打擊

BBC認為，美國報復行動的選項有可能包含打擊伊朗主權領土上的目標，不過這將會導致情況大規模升級，雖然不是完全難以想像，但可能性極低。因為美國與伊朗都不想捲入全面性的戰爭，且雙方都曾明確指出這點。

若美國攻擊伊朗基地或設施，伊朗很可能試圖關閉波斯灣的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），由於全球20%原油與天然氣都從這裡通過，將嚴重衝擊世界經濟，且絕對會破壞拜登在11月大選中連任的希望。

美國還有另一種選擇是打擊伊朗伊斯蘭革命衛隊在伊拉克或敘利亞的高級指揮官，此前也有過先例。最引人注目的是4年前，美國前總統川普下令實施無人機襲擊，造成聖城軍重要指揮官蘇雷曼尼（Qassim Suleimani）2020年在巴格達被擊斃。但這也有可能被視為事態升級，很可能引發伊朗的危險回應。

▲美國正值重要的選舉年，部分政界人士認為此時不應該升高區域風險。圖為美國總統拜登（右）與前總統川普（左）。（圖／CFP）

方案三：不予回應

美國一部分建制派人士認為，有鑒於中東目前的緊張局勢，華府現在打擊伊朗對於美國的利益是不負責任的，尤其是今年又面臨著大選。另外，美國國防部轄下負責中東事務的美國中央司令部（CENTCOM）已經正在全力打擊青年運動（Houthis，又譯胡塞武裝）在紅海的攻擊行為，並聽取區域盟友的請求，避免引發更廣泛的中東衝突。

反對這種觀點的人士則認為，美國威懾政策如今已經無法奏效，若美國不願意對襲擊美軍基地做出強烈回擊，只會鼓舞對方加大攻擊程度。在這之中的關鍵因素是「時間」，有人認為從長遠來看，美國沒必要、也不值得實施急遽升高的軍事反應，因為只要以色列結束攻擊加薩，緊張局勢很可能就會緩和，且華府也有一派人士大聲疾呼美國應該逐漸減少在中東的軍事存在。

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