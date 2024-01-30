尋求天后泰勒絲支持！　拜登競選團隊提登台《時代巡迴演唱會》

▲拜登團隊尋求泰勒絲支持 。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統大選將於年底登場，在民調上落後前總統川普的現任總統拜登，其競選團隊希望再次獲得流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）的支持。泰勒斯2020年表態支持拜登，而天后巨星的支持已被證明是一股政治力量，據指出，團隊可能有意讓拜登在泰勒斯時代巡迴演唱會上的某一站登場。

拜登競選團隊開始接觸名人及網紅明星，希望能在Instagram和TikTok上發揮宣傳效益，而團隊鎖定的目標對象當中，影響力最大的莫過於泰勒絲。泰勒絲在Instagram上擁有2.79億粉絲，還是演唱會、專輯銷售的冠軍，正處於人生事業巔峰。

▲酋長明星球員凱爾西泰勒絲高調戀愛。（圖／CFP）



泰勒絲不只演藝生涯成績亮眼，近年因事業更上層樓，感情生活也受到更大量的關注，而且她近日與美式足球聯盟（NFL）堪薩斯酋長隊邊鋒凱爾斯（Travis Kelce）高調戀愛，也不斷占據媒體版面，不論聲量與曝光率都相當驚人。

泰勒絲2020年選前表態會「驕傲地投給拜登」，因為她相信在拜登與其團隊的領導下，能有機會開始美國社會迫切需要的癒合療程；泰勒絲去年9月也發布一則貼文鼓勵選民投票，此舉就吸引了約3.5萬名新選民登記。

這次美國總統大選，拜登競選團隊希望將泰勒絲超級巨星的影響力發揮得更大，包括募款，團隊內甚至開玩笑提議，讓拜登在泰勒絲《時代巡迴演唱會》的某一站現身。泰勒絲巡迴演唱將在今年10月回到美國本土，時間點就在總統大選前。

▲泰勒絲影響力大。（圖／路透）



根據《新聞周刊》（Newsweek）公布的一項民調，18％受訪者表示，他們「很有可能」或「非常有可能」會因為泰勒絲支持誰，就投誰一票。此外，泰勒絲粉絲組成多元，政治意見也多元，喜歡泰勒斯又是民主黨支持者的粉絲只占55％。

事實上，泰勒絲以往素以不關心政治聞名，幾乎不對政治議題進行表態，直到2018年出現轉變，她對家鄉田納西州的美國參議員選舉表態，那年她支持民主黨前州長布列德森（Phil Bredesen），而非共和黨籍的布萊克伯恩（Marsha Blackburn）。