2024全球「最佳城市」台北上榜！　擊敗大阪、香港原因曝光

▲台北名列《Time Out》評選最佳城市第46名。（圖／記者周宸亘攝）



記者張方瑀／綜合報導

英國的知名生活旅遊刊物《Time Out》公布2024年全球最佳城市，前三名分別是美國紐約、南非開普敦和德國柏林，而台北也擊敗大阪、香港名列第46。

《Time Out》收集全球各大城市的讀者及100位《Time Out》編輯的意見，針對城市的美食、文化、夜生活、社區聯繫等評價做出排名，最終結果顯示，紐約拿下榜首，開普頓及柏林位居其後，而日本東京是唯一進入前10名的亞洲城市。

此外，台北在這次評選中，擊敗第48名的大阪、第49名的香港位列第46。《Time Out》分析指出，台灣是亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，而台北就是台灣的自由之心，在城市高聳的高樓和巨大的摩天輪下，還能見到色彩繽紛的寺廟和老屋。

《Time Out》表示，遊客能夠在台北品嘗到美味的當地小吃，也能吃到來自世界各地的美食，加上豐富的夜生活與自然美景，最重要的是，台北的消費價格相當實惠，且方便的運輸系統能讓旅客輕鬆地在城市內遊覽。

數據顯示，有88％的台北人認為自己的家鄉很美，其中美食的支持率達到了90％，而《Time Out》推薦造訪的是去年12月開幕的台北大巨蛋，另外還有將於本月底開幕的松菸誠品。

《Time Out》2024全球最佳城市

1. 美國-紐約

2. 南非-開普敦

3. 德國-柏林

4. 英國-倫敦

5. 西班牙-馬德里

6. 墨西哥-墨西哥城

7. 英國-利物浦

8. 日本-東京

9. 義大利-羅馬

10. 葡萄牙-波多

11. 法國-巴黎

12. 印度-孟買

13. 葡萄牙-里斯本

14. 美國-芝加哥

15. 英國-曼徹斯特

16. 巴西-聖保羅

17. 美國-洛杉磯

18. 荷蘭-阿姆斯特丹

19. 奈及利亞-拉哥斯

20. 澳洲-墨爾本

21. 義大利-拿坡里

22. 新加坡

23. 美國-邁阿密

24. 泰國-曼谷

25. 祕魯-利馬

26. 匈牙利-布達佩斯

27. 中國-北京

28. 阿拉伯聯合大公國-杜拜

29. 加拿大-蒙特婁

30. 英國-格拉斯哥

31. 澳洲-雪梨

32. 阿根廷-布宜諾斯艾利斯

33. 馬來西亞-吉隆坡

34. 菲律賓-馬尼拉

35. 韓國-首爾

36. 越南-河內

37. 美國-舊金山

38. 西班牙-巴塞隆納

39. 阿拉伯聯合大公國-阿布達比

40. 美國-紐澳良

41. 美國-費城

42. 美國-奧斯汀

43. 美國-波士頓

44. 迦納-阿克拉

45. 法國-馬賽

46. 台灣-台北

47. 土耳其-伊斯坦堡

48. 日本-大阪

49. 香港

50. 加拿大-溫哥華