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武裝人員發動襲擊　南蘇丹邊界爭議地區54死64傷

▲▼ 聯合國起訴南蘇丹戰爭罪行。（圖／達志影像／美聯社）

▲南蘇丹內戰不斷。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

地方官員指出，非洲國家南蘇丹與蘇丹之間一處邊界地區近日遭遇武裝人員襲擊，導致當地有54人喪命，其中包括婦女、孩童及2位聯合國維和人員，另有64人受傷。

阿貝地區（Abyei）資訊部長科克（Bulis Koch）今天表示，來自南蘇丹瓦拉普地區（Warrap）的年輕武裝人員，在27日針對相鄰的阿貝地區發動襲擊。

路透社報導，阿貝地區石油資源豐富，由南蘇丹和蘇丹共同治理，兩國皆聲稱掌有阿貝地區的主權。

科克告訴路透社，52位當地民眾於27日的襲擊中喪命，其中包含婦女、孩童和警員，還有64人受傷。

他還說：「因為當前嚴峻的安全情勢造成恐懼和恐慌，我們已實施了宵禁。」

聯合國駐阿貝地區臨時安全部隊（U.N. Interim Security Force for Abyei）也證實，有2位聯合國維和人員死於當地的暴力衝突。

南蘇丹2011年從蘇丹獨立，不久之後就爆發內戰，這場內戰主要是在丁卡族（Dinkas）與努埃爾族（Nuers）之間進行，導致南蘇丹2013年至2018年間有數十萬人死亡。

此後，各個武裝團體之間的常態衝突持續讓大量平民殞命並流離失所。去年11月，阿貝地區發生的戰鬥造成至少32人喪生。

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