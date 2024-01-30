葉門叛軍太想賺錢　把劫持貨輪變「觀光景點」！真的有人付錢上船

▲「銀河領袖號」（Galaxy Leader）2023年11月19日遭葉門反抗軍青年運動挾持。（圖／路透）

文／中央社

伊朗支持的葉門反叛組織「青年運動」2個多月前在紅海劫走一艘與以色列商人有關的貨輪後，如今將它變成一個收費的「觀光景點」，並吸引挺巴勒斯坦的葉門人前來參觀。

法新社報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）與以色列去年10月7日開戰後不久，青年運動（Houthi）便一再發射或出動大量飛彈和無人機攻擊航經紅海和亞丁灣（Gulf of Aden）的商船，宣稱這些船與以色列有關連。這造成一條重要的全球貿易航道受到威脅。

運車貨輪「銀河領袖號」（Galaxy Leader）去年11月19日遭到劫持，青年運動宣稱是為了展現與加薩走廊（Gaza Strip）受圍困的巴勒斯坦人「團結一致」。這艘船由一家日本公司租用，船東是一家英國公司，而這家公司又是由一名以色列商人所有。

銀河領袖號現在停泊在紅海邊城市荷台達（Hodeida）外海，船上裝飾著葉門國旗和巴勒斯坦自治政府旗幟，以及寫著反美國和反以色列標語的橫幅。目前每週開放5次限男性參觀團乘木船前來登船，每人每趟收費約1美元（約新台幣31元）。

遊客海達利（Zubair al-Haidari）來自青年運動控制的葉門首都沙那（Sanaa），他說他花了5小時交通來到這裡參觀這艘「以色列船」。

海達利告訴法新社：「我們的武裝部隊為了支持我們在巴勒斯坦和加薩受壓迫的兄弟，達成了這項絕佳成就，...這是我們的驕傲與光榮。」

包括海達利在內約有10名參觀者，他們用手機拍照留念。當中還有些人在船上跳起葉門傳統彎刀舞，並吟唱讚美青年運動的曲子。

法新社在甲板上訪問的參觀者，全都表示沒見到下落不明的25名船員。這些船員的國籍包括保加利亞、菲律賓、烏克蘭和墨西哥。

青年運動的政治局成員阿塞德（Hizam al-Assad）則以「觀光景點」稱呼銀河領袖號，還說參觀者「證明了葉門人民...迫不及待見到敵人並與對方正面對抗」