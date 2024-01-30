烏克蘭將增建核反應爐　另試圖擴大第聶伯河東岸據點

▲第聶伯河沿岸設有地雷警告標示。（圖／路透）

文／中央社

烏克蘭今天表示，將從今年開始建造4座新的核反應爐，以彌補俄羅斯占領國內最大核電廠的影響。烏軍還駁斥俄軍已控制哈爾科夫州一座村莊的說法，另試圖擴大第聶伯河東岸據點。

法新社報導，烏克蘭能源部長加盧申科（German Galushchenko）表示，4座新的核反應爐都將設在烏克蘭西部的赫梅利尼茨基（Khmelnytskyi）核電廠，使它最終成為歐洲最大核電廠。

目前歐洲最大核電廠是烏克蘭南部的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，這座核電廠自2022年3月起便被俄國控制，廠中6座反應爐已停機。

烏克蘭今天也駁斥俄國控制東部一座小村莊的說法。在俄國全面入侵烏克蘭近兩年後，戰鬥仍在繼續。

儘管幾個月來，綿長的前線幾乎沒有變化，克里姆林宮（Kremlin）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）皆否認衝突已陷入僵局。

俄軍今天表示，已「解放」哈爾科夫州（Kharkiv）村莊塔拜夫卡（Tabaivka）。

但烏軍駁斥這項說法，稱圍繞著村莊的戰鬥還在繼續。

另外，烏克蘭今天還表示，儘管俄軍奮力抵抗，烏軍仍試圖在遭俄國占據的第聶伯河（Dnipro）東岸擴大據點。

自去年11月以來，烏軍成功在南部赫松州（Kherson）的第聶伯河東岸守住狹窄的橋頭堡，但部隊自此便未再取得重大進展。

烏軍在每日簡報中表示，會繼續在第聶伯河左岸（即東岸）「採取措施，以擴大橋頭堡」。