　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

20年友酒後抱怨妻子　29歲未婚男「不想聽被打」痛哭：關我什麼事

▲▼酒後起口角！20多年好友當街互毆。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲20多年好友酒後起口角，兩人當街互毆。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱、鄒鎮宇／高雄報導

高雄鳳山新富路29日凌晨發生一起互毆糾紛。一名23歲張姓男子找認識20年的29歲王姓男子喝酒抱怨，但認為對方不想聽、無法幫忙解決，竟出手毆打。警方到場後，王男邊說邊哭，他只是不想聽好友抱怨妻子就被打，但兩人認識多年，也不想計較這些了。

王男29日凌晨看到警方到場時表示，他跟張男認識20年，聽到對方開心地說要找他喝酒聊天而赴約，沒想到喝酒後卻開始抱怨家庭、妻子問題，讓他非常痛苦；豈料，當他說出「你跟你老婆的事是關我什麼事，你何必說給我聽，是要幹嘛？」瞬間讓張男暴怒而出手攻擊。

▲▼酒後起口角！20多年好友當街互毆。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲王男邊說邊哭，不想對好友提告。（圖／記者賴文萱翻攝）

王男感嘆，他跟張男勸說，但對方卻聽不進去，只要喝酒就會變一個人，「跟他認識都20幾年了，我不想要跟他計較，嗚嗚嗚…我好心幫他也不是，不幫他也不是」。

警方表示，張、王2人酒後起口角後就大打出手互毆，張男嘴角流血送802醫院，王男手腳則是因跌倒擦傷，目前兩人暫不提出傷害告訴，但全案仍依社會秩序維護法第87條「互相鬥毆者，處新臺幣一萬八千元以下罰鍰」製作筆錄進行後續裁處。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
巧虎將轉型！粉專崩潰揭「紙本5大優勢」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

20年友酒後抱怨妻子　29歲未婚男「不想聽被打」痛哭：關我什麼事

新北逆子窗簾繩纏頸弒父！法院裁定收押　將解剖釐清死因

快訊／大鬧全聯網紅90度鞠躬道歉　坦言行為衝動：一時興起才拍片

詐團女車手剛拿錢「秒被黑吃黑」！疑2同夥搶走80萬　逃逸畫面曝

國光司機死因出爐！耗盡力氣忍胸痛　把車開到路肩「救21乘客」身亡

網紅惡搞窩1500萬豪宅！帶貨月入20萬還要漲粉　穿粉紅睡衣被逮

刑事人事發布！13縣市刑警大隊大隊長異動　46人2／1交接

跟超哥同公司！網紅被逮吐「大鬧全聯、家樂福」目的：就是要漲粉

北海岸慘淪垃圾場飄惡臭！保7警苦守1年蒐證　無良父子檔落網

快訊／下班注意！國3彰化路段2大貨車追撞　回堵1公里

五月天阿信唱一半「跑到暗處噴藥」　瑪莎飆高音「被他打斷」超氣XD

福原愛「首場直播帶貨」業績慘烈　陸網友：為何要買小三賣的貨

名畫「蒙娜麗莎」遭2女攻擊　高呼：農民正在工作中死去

國道上強忍胸痛停路肩！　司機捨身保21乘客後身亡

撞擊瞬間曝！轎車突左偏撞上　緩撞車衝破護欄墜10m橋下

SJ利特被圭賢虧是老人：髮箍^^　誰最愛E.L.F.？全體特技大會XD

網紅詹姆士大鬧賣場2度道歉！　「90度鞠躬5次」網抓包偷笑

尼克星衝超派日料店內用！　批醋飯難吃：Toyz還客氣了

33米「巨型大柱」夜行畫面曝　吊車界狂人：護國神山的！

Toyz嗆「不知警在幹麻」　大安分局：到場無人動手

20年友酒後抱怨妻子　29歲未婚男「不想聽被打」痛哭：關我什麼事

新北逆子窗簾繩纏頸弒父！法院裁定收押　將解剖釐清死因

快訊／大鬧全聯網紅90度鞠躬道歉　坦言行為衝動：一時興起才拍片

詐團女車手剛拿錢「秒被黑吃黑」！疑2同夥搶走80萬　逃逸畫面曝

國光司機死因出爐！耗盡力氣忍胸痛　把車開到路肩「救21乘客」身亡

網紅惡搞窩1500萬豪宅！帶貨月入20萬還要漲粉　穿粉紅睡衣被逮

刑事人事發布！13縣市刑警大隊大隊長異動　46人2／1交接

跟超哥同公司！網紅被逮吐「大鬧全聯、家樂福」目的：就是要漲粉

北海岸慘淪垃圾場飄惡臭！保7警苦守1年蒐證　無良父子檔落網

快訊／下班注意！國3彰化路段2大貨車追撞　回堵1公里

日網美來台「餐廳4秒露出」衝79萬次觀看　日台網友留言兩樣情

營業額1個月少10萬！老闆揪出女店員喊告「店東有喜休業2天」

過年「必備1年菜」他卻喊吃不懂　一票人喊＋1：又腥又黏牙還貴

這群人停更：一定跟錢有關！　製作人石頭認「公司營運出狀況」

花滑美少女服禁藥遭禁賽4年！　俄羅斯北京冬奧金牌沒了

命中帶財、最旺夫的3大星座女！Top 1聰明能幹，還是理財達人

網銀聲請智冠「定暫時狀態處分」案 　遭法院駁回

一起養女兒！《間諜家家酒 日記大作戰》遊戲6月發售　完整情報公開

一包不到11元 東森幣折後最低897元

社會熱門新聞

快訊／國3緩撞車遭撞噴墜10m！1工程人員傷重不治

新北逆子窗簾纏頸弒父　裁准收押

國光司機救21乘客亡　死因出爐　

即／網紅鞠躬道歉：一時興起才拍片

跟超哥同公司！網紅曝大鬧全聯、家樂福：就是要漲粉

20年友抱怨妻　未婚男「不想聽被打」痛哭

獨／國光司機救21名乘客後亡！同居人「感到驕傲」：很盡責

勇救21乘客後身亡！車上護理師CPR...一度恢復心跳

網紅惡搞窩1500萬豪宅！月入20萬穿粉紅睡衣被逮

網傳超哥「打人後派出所泡茶」！　大安分局回應了

即／大鬧全聯、家樂福！網紅被帶回刑事局畫面曝光

獨／新北逆子弒父　窗簾繩繞頸勒死酗酒爸

刑事人事異動　46警官2／1辦理交接

小女友拒嘿咻　男大生爆氣逼她做3次

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

歐陽靖突發不自殺聲明！　遭放話威脅「斷唯一生路」

數學老師滑雪「外套全開」剩比基尼　粉絲看傻

「友傳LINE新貼圖」螢幕狂動！她路邊嚇尖叫

巧虎將轉型！粉專崩潰揭紙本5大優勢

被炎亞綸犧牲了青春　耀樂最新回應曝光

泰狼父性侵女兒和繼女　媽媽裝沒看見

低成本AV片太好賺　大馬女大生「為錢下海」

月薪7萬5「無聊工時長」　年終4.3個月！全場羨煞

創刊35年《巧連智月刊》停止受理訂閱！巧虎聲明：商品將轉型

2歲妹暴喘半天…血氧剩87%！媽「冷吐1句話」醫氣炸

先別跳槽！命理師警告3生肖「轉職像跳坑」

快訊／國3緩撞車遭撞噴墜10m！1工程人員傷重不治

新北逆子窗簾纏頸弒父　裁准收押

國光司機救21乘客亡　死因出爐　

尾牙抽中一等獎！全場看他上台「被撿屍」

更多

最夯影音

更多
五月天阿信唱一半「跑到暗處噴藥」　瑪莎飆高音「被他打斷」超氣XD

五月天阿信唱一半「跑到暗處噴藥」　瑪莎飆高音「被他打斷」超氣XD
福原愛「首場直播帶貨」業績慘烈　陸網友：為何要買小三賣的貨

福原愛「首場直播帶貨」業績慘烈　陸網友：為何要買小三賣的貨

名畫「蒙娜麗莎」遭2女攻擊　高呼：農民正在工作中死去

名畫「蒙娜麗莎」遭2女攻擊　高呼：農民正在工作中死去

國道上強忍胸痛停路肩！　司機捨身保21乘客後身亡

國道上強忍胸痛停路肩！　司機捨身保21乘客後身亡

撞擊瞬間曝！轎車突左偏撞上　緩撞車衝破護欄墜10m橋下

撞擊瞬間曝！轎車突左偏撞上　緩撞車衝破護欄墜10m橋下

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面