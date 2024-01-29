20年友酒後抱怨妻子　29歲未婚男「不想聽被打」痛哭：關我什麼事

▲20多年好友酒後起口角，兩人當街互毆。（圖／記者賴文萱翻攝）



記者賴文萱、鄒鎮宇／高雄報導

高雄鳳山新富路29日凌晨發生一起互毆糾紛。一名23歲張姓男子找認識20年的29歲王姓男子喝酒抱怨，但認為對方不想聽、無法幫忙解決，竟出手毆打。警方到場後，王男邊說邊哭，他只是不想聽好友抱怨妻子就被打，但兩人認識多年，也不想計較這些了。

王男29日凌晨看到警方到場時表示，他跟張男認識20年，聽到對方開心地說要找他喝酒聊天而赴約，沒想到喝酒後卻開始抱怨家庭、妻子問題，讓他非常痛苦；豈料，當他說出「你跟你老婆的事是關我什麼事，你何必說給我聽，是要幹嘛？」瞬間讓張男暴怒而出手攻擊。

▲王男邊說邊哭，不想對好友提告。（圖／記者賴文萱翻攝）



王男感嘆，他跟張男勸說，但對方卻聽不進去，只要喝酒就會變一個人，「跟他認識都20幾年了，我不想要跟他計較，嗚嗚嗚…我好心幫他也不是，不幫他也不是」。

警方表示，張、王2人酒後起口角後就大打出手互毆，張男嘴角流血送802醫院，王男手腳則是因跌倒擦傷，目前兩人暫不提出傷害告訴，但全案仍依社會秩序維護法第87條「互相鬥毆者，處新臺幣一萬八千元以下罰鍰」製作筆錄進行後續裁處。