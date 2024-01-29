在泰國餵食黑熊遭狠咬　男真的砍掉重練！自斷右手保命

▲志工餵食黑熊慘遭狠咬，他真的砍掉重練！自斷右手保命。（翻自《中國報》）

圖文／鏡週刊

泰國清邁清道縣野生動物團結基金會，有一名瑞士籍男志工，日前在餵食黑熊時，突然遭到黑熊狠咬攻擊，他為了保命，砍斷自己的右手，現在這名志工已到醫院接受治療。

據《泰國世界日報》報導，這名32歲男志工日前進行餵食黑熊的工作，不過他把手伸進籠子裡，接著就直接被黑熊狠狠咬住右手。這名男志工眼見無法把手抽出來，情急之下，決定用隨身攜帶的刀，自己砍斷自己的右手求保命。事發後，在場的其他人員立即為他進行急救，並將他送往清道醫院治療，連同被砍下的右手也一起送到醫院。之後，該名志工被送往清邁市一家私人醫院接受手術，做更進一步治療。

▲志工的右手自我斬斷，隨即被送往醫院急救。（翻自《中國報》）

至於咬人的黑熊，報導指出，這頭黑熊是在2013年被救傷回來的，當時牠被發現「流落街頭」，之後被送往清道縣「Doi Pha Daeng」國家公園照顧。但由於後來飼養的空間不足，這頭黑熊再轉交給清道縣野生動物團結基金會照顧。

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