發現前女友交新歡　他爆氣「掐脖子硬上」！威脅散播床照被判監

▲新加坡一名男子發現前女友另結新歡後，氣得掐住對方的脖子強制性交。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

新加坡一名33歲男子和前女友在2022年分手後，一直渴望複合，豈料後來卻發現前女友早已另結新歡。在惱羞成怒下，他用力將女方頭部推向車窗，並掐住對方的脖子、施以性侵，最後更威脅前女友要散播2人的「床戰影片」，而在今年1月29日被判坐牢8周5天。

據《聯合早報》報導，被告與前女友在2022年2月認識後，2人就發展成為情侶，並在同年11月分手。不過，男子後來提出複合，並表示由於受害者之前借他錢租車和還卡債，因此他願意充當受害者的司機，載對方去見客戶。

受害者接受了前男友的提議，並在分手後持續與被告見面，讓他載送自己上下班。2022年12月4日，被告在等待受害者下班時，意外發現女方正在和一名同事約會，一怒之下立刻將受害者拉入車內，奪走手機並對女方進行逼問。

受害者上前搶回手機時，慘遭被告推開，導致女方的頭部撞上車窗，而被告也為了避免受害者再搶手機，一手抓住受害者的脖子，一手抓住方向盤，將車開走。

期間，2人爭吵不斷，而男子也威脅受害者如果不跟同事分手，與他複合的話，就會將2人交往時拍攝的床照和影片放上網。受害者擔心自己的裸照外流，只好接受被告的提議，到被告家中進行商討，豈料卻在對方的家被強制性交。被告今年1月29日向法庭認罪後，被判監8周5天。