美軍遇襲亡！拜登反擊「有2條路走」　總統任內最重要決定之一

▲美軍人員遇襲陣亡，總統拜登矢言反擊。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美軍駐約旦軍事基地28日遇襲造成3名美軍人員死亡之後，總統拜登矢言反擊，如今有2條路可走，其一是採取隱蔽行動，即美國直接攻擊伊朗但不出面宣稱負責，另一種則是直接鎖定伊朗官員。如今拜登面臨對抗伊朗的壓力越來越大，無論結果如何，此次襲擊都要拜登做出決定，這也將是他總統任期內最重要的決定之一。

這起攻擊事件發生在靠近伊拉克與敘利亞邊境的「Tower 22」小型前哨基地，有3名美軍人員陣亡，另外還有至少34人受傷。這起事件讓原本已經緊張的中東情勢出現重大升級，如今拜登正面臨要求直接打擊伊朗的政治壓力，但他一直以來不願這麼做，因為這恰恰有可能引發他想要避免的更廣泛區域衝突。

彭博報導，一名熟悉美國立場的人士透露，這場殺死美國人的攻擊行動將迫使美國祭出以哈戰爭爆發以來更強硬的回擊。

一種可能性是採取隱蔽行動，也就是美國直接攻擊伊朗，但不出面宣稱負責，這種做法不管怎樣都發出明確訊息。另外一種則是拜登政府直接鎖定伊朗官員下手，就像前總統川普下令擊殺伊朗的蘇萊曼尼將軍（Qassem Soleimani）那樣。

不論結果如何，這次的攻擊事件都要拜登做出決定，這也將是他總統任期內最重要的決定之一。拜登希望嚴懲這起襲擊案的凶手，並阻止伊朗在該地區的行動，但這樣做很可能讓美國與伊朗政府領導層陷入直接衝突。除此之外，拜登還必須衡量葉門叛軍青年運動攻擊紅海國際商船所造成的經濟動盪，且情勢升級也有可能破壞美國斡旋加薩停火的努力。

如今美國國內要求拜登對伊朗採取直接行動的壓力越來越大，共和黨人更稱，拜登政府至今的回應只會招來更多的攻擊，「是時候迅速果斷採取行動，讓全世界都看見。」

美國正處於進一步捲入區域衝突的風口浪尖，美國雖然對伊朗在伊拉克和敘利亞的代理人發動數十起攻擊，也鎖定葉門叛軍青年運動展開攻勢，但這些措施到目前均未奏效。