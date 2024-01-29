澤倫斯基收入申報首公開！戰後減少近3倍　彭博：他從政前賺更多

▲澤倫斯基的收入開戰後減少近3倍。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

烏克蘭總統辦公室28日公布了總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與第一家庭的收入，從2021年的1080萬赫里夫尼亞（約新台幣888萬元），2022年卻減少至370萬赫里夫尼亞（約新台幣304萬元），顯示他在俄烏開戰前的收入是開戰後的將近3倍高。彭博社稱，澤倫斯基從政前其實賺得更多。

根據彭博社、路透社等報導，烏克蘭國家安全局27日指出烏軍涉嫌一宗約新台幣12億元的軍購弊案，政府透明度、貪腐問題成為烏克蘭爭取加入歐盟的主要挑戰。隨著基輔努力打擊腐敗，總統澤倫斯基拋磚引玉，率先於28日首度公開2021年至2022年的收入，同時呼籲政府官員公開自己的收入。

據烏克蘭總統辦公室網站聲明，在俄羅斯入侵烏克蘭的前一年、即2021年，澤倫斯基與家人申報的收入為1080萬赫里夫尼亞，包含出售價值14.2萬美元（約新台幣443萬元）政府公債的收入，但比起2020年仍大幅減少了1200萬赫里夫尼亞（約新台幣987萬元）。

俄烏戰爭於2022年2月24日爆發，澤倫斯基與家人到2022年底的收入總額減少將近3倍，約為370萬赫里夫尼亞，主要是因為戰爭爆發後，他名下房地產的收租減少，不過房產與車輛等資產的產權並無變化。報導指出，澤倫斯基在從政之前賺得更多，因為當時他是一名受歡迎的電視藝人，經營著一家大型製作公司。

由於提供軍武和財政支援的西方盟友，以及國際貨幣基金（IMF）都在尋求烏克蘭政府清掃貪腐的保證，澤倫斯基提高透明度與打擊貪污將是必要行動。烏克蘭國家預防腐敗局（National Agency on Corruption Prevention）上月也重啟申報收入的登記冊。

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