伊朗火速切割！　否認涉入美軍基地3死34傷遇襲事件

▲伊朗外交部發言人卡納尼29日否認伊朗政府涉入美軍基地遇襲事件。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美軍駐伊拉克與敘利亞邊境地區的軍事基地28日遭無人機攻擊，造成3名美軍死亡、至少34人受傷，總統拜登把這起襲擊事件歸咎於伊朗撐腰的武裝團體，更稱「定將有所回應」。針對此事，伊朗外交部發言人卡納尼29日稱伊朗並未參與其中，火速切割。

綜合路透、RT等報導，攻擊事件發生在靠近伊拉克與敘利亞邊境的「Tower 22」小型前哨基地，伊拉克伊斯蘭抵抗組織（The Islamic Resistance）宣稱犯案。這起事件是以色列與哈瑪斯開戰以來首度傳出駐中東美軍遇襲身亡，拜登指責伊朗支持的組織是幕後黑手，共和黨人要求拜登政府應該直接針對伊朗境內目標發動攻擊。

這起事件造成3名美軍人員陣亡，另外至少有34人受傷。目前已有8名人員撤離約旦接受更高階的治療，但情況穩定。

這起事件讓原本已經緊張的中東情勢出現重大升級。伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）29日表示，伊朗政府並未參與這起襲擊事件，「（該區域的抵抗組織）不聽從伊朗的指令，這些團體只依據自身原則、優先事項以及國家人民利益來做決定並採取行動。」

巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯2023年10月7日對以色列發動攻擊，造成以色列約1200喪命，隨後以色列針對加薩地區展開報復性襲擊，加薩迄今已有2.6萬多人死亡。

在這波以巴衝突爆發後，駐伊拉克和敘利亞美軍遭到伊朗支持的組織150多次攻擊，美國軍艦也受到伊朗撐腰的葉門反抗軍青年運動攻擊。美國政府至今保持著未在該區域開戰的官方立場。