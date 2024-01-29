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《玩具總動員》靈感來自這家店！經營86年將歇業　馬斯克也震驚

《玩具總動員》靈感來自這家店！經營86年將歇業　馬斯克也震驚

▲舊金山一家擁有86年歷史的玩具老店將結束營業，該家老店同時也是電影《玩具總動員》的靈感來源。（迪士尼提供）

圖文／鏡週刊

由皮克斯動畫工作室所製作的《玩具總動員》系列電影是許多人的童年回憶。美國舊金山一家擁有86年歷史的玩具老店，正是《玩具總動員》這齣電影的靈感來源。不過，近日傳出店家將在2月底結束營業，此消息讓特斯拉執行長馬斯克也忍不住回應，表達惋惜、震驚。

根據《紐約郵報》報導，「Jeffrey's Toys」是在1938年由Luhn家族創立，最輝煌時曾一度開了4家分店，但後來規模縮小，只剩下舊金山金融區的一家店。「Jeffrey's Toys」在日前宣布，店面營業至今年2月底後將熄燈。

「Jeffrey's Toys」在營業近一個世紀後將永久關門，代表律師斯特林（Ken Sterling）解釋，「由於市中心環境的危險和暴力、通貨膨脹、消費者支出的減少以及世界各地零售業的消亡，這家商店多年來一直在苦苦掙扎」。

Luhn一家人嘗試過所有方法，試圖讓店面繼續營業，但最終發現，現時只剩下結束營業這個選項。斯特林說，事情發展到這步Luhn一家人都感到相當難過。一家人每個月支付近2萬美元（約新台幣62萬元）的租金，維持店家營運的成本壓得他們喘不過氣、變得難以負擔。

《玩具總動員》靈感來自這家店！經營86年將歇業　馬斯克也震驚

▲馬斯克在新聞下方留言回應。（翻攝自X）

另外，值得注意的是，《紐約郵報》將報導分享至X平台，X平台董事長、特斯拉執行長馬斯克也在報導下方留言「Wow」，表達震驚與不捨。

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