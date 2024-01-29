美持續援烏至關重要！　北約：基輔被斷流「恐增加中國侵台風險」

▲史托騰柏格認為美國斷掉援烏資金將讓台灣陷入危險。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）28日出訪美國，以說服美國國會繼續為烏克蘭提供對抗俄羅斯的援助資金，因為美國持續援烏將成為對中國的關鍵威懾資訊。

綜合外媒報導，有鑑於共和黨議員認為美國在援烏上已貢獻太多，因此他們現在越來越不願意繼續繼續支持烏克蘭，導致拜登政府610億美元的「烏克蘭安全援助計畫」在國會卡關。

為了說服華府繼續為烏克蘭提供援助，史托騰柏格28日展開了訪美之旅，試圖遊說美國國會持續援烏。他在接受福斯新聞採訪時表示，美國必須持續為烏克蘭提供支持，「我們必需意識到，北京正在密切關注烏克蘭的形勢，觀察西方對烏克蘭的強大支持是否正在逐漸消失。」

#NATO Secretary General Jens Stoltenberg said that it would be good to invite #Ukraine to the North Atlantic Alliance at a certain stage#Russia's claim of "provocation" is just the #Kremlin's usual rhetoric.



"When #Norway joined NATO, the USSR also spoke of provocation. But it… pic.twitter.com/qDRV9i3JTv — Lew Anno Suport #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) January 29, 2024

史托騰柏格指出，「如果烏克蘭被美國及其盟友拋棄，那台灣就很有可能會成為下一個被入侵的區域，而普丁一旦在烏克蘭得到了他想要的東西，不僅會讓歐洲更加脆弱，也會讓我們所有人，包括美國變得更加脆弱。」

身為挪威人的史托騰柏格也提醒大家，挪威過去加入北約時，俄羅斯也將此視為一種挑釁，「他們忘了這其實只是每個國家選擇加入防禦組織的自主權」。

他也提醒，支持烏克蘭並允許其加入北約，對美國和北約來說其實是一筆「好交易」，因為援烏的金額只是五角大廈預算中的一小部分，但這一小筆錢卻足以協助烏軍大幅摧毀和削弱俄羅斯軍隊，而且這筆錢最後也會被烏克蘭用來購買美國武器，讓美國工人有更多的工作機會。