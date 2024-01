監控畫面曝！IS蒙面槍手闖土耳其天主教堂　朝信眾開火1男被擊殺

▲土耳其一座天主教堂28日遇襲,造成一名52歲男子死亡。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

土耳其一座天主教堂28日早上舉行彌撒期間,突遭2名蒙面槍手闖入開槍,造成至少1人死亡。目前,涉案的2名槍手已落網,而極端組織伊斯蘭國(IS)也在事後承認責任。

據路透社報導,這起襲擊發生於當地28日上午8時40分。事發當時,不少民眾正在伊斯坦堡的義大利聖瑪利亞天主教堂(Italian Santa Maria Catholic Church)進行主日彌撒,不料後方大門卻突然被打開。

Jihadi Islamist gunmen stormed Catholic Church in Turkey İstanbul today and opened fire on worshippers. pic.twitter.com/WBiZ0hiqKQ