汽車衝出碼頭「車頭插入海中」　連人帶車恐怖墜海！美警推斷死亡

▲美國維吉尼亞州一處碼頭27日有汽車衝破圍欄墜海,儘管尚未打撈出車體,但警方推斷車內人員目前已經死亡。(圖/翻攝自X)

記者張寧倢/綜合外電報導

美國維吉尼亞州東部海岸上周六(27日)發生令人震驚的汽車墜海事件,當地警方上午6時52分接到911報案電話稱,一輛汽車撞開了碼頭的大門,並且一路筆直地駛向大海,接著撞破碼頭最外圍的木製圍欄後,墜入海中。目前並不清楚駕駛身分或車內人數,但洶湧的大浪導致打撈任務暫時取消。

根據ABC、紐約郵報等美媒報導,東臨大西洋的維吉尼亞海灘市(Virginia Beach)27日上午有一名16歲少女用手機錄下了事發經過,她當時和一名友人正在木棧道上跑步,中途休息時聽見撞擊聲,隨後就拍到一輛汽車開上了維吉尼亞海灘漁人碼頭(Virginia Beach Fishing Pier),並在延伸至海面的木棧道上筆直行駛,煞車燈不時閃爍。

#WATCH: As Dramatic Footage Captures Vehicle Driving Through and Plunging Off Fishing Pier#Oceanfront | #Virginia



On Saturday morning around 6:52 a.m. in Oceanfront beach, Virginia, a car crashed, breaking through a metal gate. Driving at high speeds, as it proceeded to… pic.twitter.com/NCxzuSEe0T