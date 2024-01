飛機貨艙詭傳敲打求救聲！　機長緊急降落「卸完行李裡面竟沒人」

▲土耳其廉航班機在航程途中掉頭迫降,原因是機師聽到貨艙中疑似有人在求救。(圖/翻攝自X/@StokeyyG2)

記者張寧倢/編譯

土耳其廉航飛馬航空公司(Pegasus Airlines)近日一架原定從伊斯坦堡飛往沙烏地阿拉伯的航班,在起飛一小時後緊急降落在土耳其南部,原因是機組人員聽到地板下方行李貨艙傳來疑似人類的呼救聲與碰撞聲,結果全機迫降後,地勤人員並未發現貨艙中有人受困,最終重新起飛前往預定目的地。

根據每日星報報導,飛馬航空一架幾乎滿載的PC690航班 27日於土耳其當地晚間9點15分從伊斯坦堡機場起飛,準備前往沙烏地阿拉伯首都利雅德。然而,才剛起飛不到一小時,飛機上就發生騷亂。

