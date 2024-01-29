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美國知名作家：南韓是「全球最憂鬱」國家！

▲▼曼森前往南韓旅遊，稱南韓是「全球最憂鬱的國度」。（圖／翻攝自YouTube）

▲曼森前往南韓旅遊，稱南韓是「全球最憂鬱的國度」。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／編譯

美國知名作家兼部落客馬克•曼森（Mark Manson）擁有眾多粉絲和讀者，最近他前往南韓旅遊，並在他146萬人訂閱的YouTube頻道上傳影片，然而影片標題卻稱韓國為「最憂鬱的國家」，上周末成為熱門討論話題。他表示，經濟富強繁榮的南韓雖在大眾流行文化引領全球，但罹患憂鬱症與輕生的比例卻居高不下，而這與儒家文化有關。

馬克•曼森曾以《管他的：愈在意愈不開心！停止被洗腦，活出瀟灑自在的快意人生》（The Subtle Art of Not Giving a F*ck）等書成為暢銷作家，日前他在YouTube頻道上傳一段長達24分鐘的影片，影片雖然是他前往南韓旅遊的遊記，然而卻點出南韓的社會問題，稱南韓為「全球最憂鬱的國家」（Most Depressed Country in the World），認為南韓人飽受嚴重的憂鬱症和孤獨所苦。

馬克•曼森指出，儘管南韓在K-POP（韓國流行音樂）、體育、電競、影劇等方面引領全球，但南韓社會卻潛藏著極為嚴重的不安感、憂鬱感、孤獨感，南韓全國嚮往著極端卻單調的成功模式，例如「宿舍文化」。

他舉1990年代末興起的電腦遊戲「星海爭霸系列」為例，南韓早從20多年前便在電競相關產業鋪路，且由政府主導發展。

2007年起移居首爾的美國電競解說員普洛特（Nick Plott）透露，早年南韓15至16名電競選手大多擠在空間狹窄、環境類似網咖的宿舍內生活，睡在上下層床鋪，在社會壓力影響下，所有人被迫在專精的領域競爭，只為了取得最大成果，而這種宿舍文化延伸至K-POP偶像、體育競賽，偶像練習生在通過選秀後住在經紀公司宿舍內。

普洛特表示，就連三星等大企業也偏好蓋員工宿舍，公司附近蓋滿宿舍、餐廳、醫院，職員們無須在生活圈離開職場，便能專注在自身最擅長的領域，雖然能在社會壓力與競爭下取得有效成果，卻也帶來心理層面的負擔。

▲▼南韓人相當重視「職業倫理」，在過勞環境下不曾輕易喊累。圖為首爾市江南區商業中心。（圖／CFP）

▲南韓人相當重視「職業倫理」，在過勞環境下不曾輕易喊累。圖為首爾市江南區商業中心。（圖／CFP）

普洛特最驚訝的一點，就是南韓人非常重視「職業倫理」，儘管工作量繁重到可能引起過勞死，但他卻從未曾聽到南韓人一句抱怨。

至於南韓心理學家兼作家李舒賢（音譯）則向馬克•曼森透露，她認為南韓非常強調「完美主義」，在包括教育等社會所有層面皆得面臨激烈的競爭，孩子們從6至7歲就得面臨升學競爭的壓力，若無法獲得100分、無法成為第一名，就會被社會歸類為失敗者，失敗的感覺引發強烈的憂鬱感。

李舒賢指出，韓半島（朝鮮半島）在經過日本殖民統治後又經過韓戰，導致半島分裂為南北兩個截然不同的國家，南韓在強烈的生存意志下不得不傾全國之力發展經濟，儘管戰後經濟恢復的速度之快令全球稱羨，堪稱為「漢江奇蹟」，但卻也讓南韓強調競爭的重要性。

李舒賢也點出世代隔閡巨大，認為年輕世代往往在經過激烈競爭和辛勤工作後才會發現，如今即便依照社會期盼勤奮工作，卻仍無改善生活條件的可能。

▲▼南韓,韓國,首爾,漢城,景福宮,衛兵（圖／記者羅翊宬攝）

▲南韓在歷史上受到儒家思想影響。（圖／記者羅翊宬攝）

普洛特在影片後半段分析南韓憂鬱的原因，他認為南韓在歷史上受到儒家文化的影響，儒家思想強調群體、輕忽個人感受，所有事情皆以家庭為重，只有為家庭犧牲奉獻才能使自己成為更好的人，而儒家思想並不認同憂鬱症和創傷後壓力症候群，相反地還將憂鬱症視為人格上的失敗。

普洛特表示，「悲慘的是，在儒家文化的取捨上，南韓維持了儒家思想所強調的羞恥心與判斷力，卻背棄了家庭和社會帶來的親密感；至於在資本主義的影響上，南韓專注於糜爛的物質主義和如何賺錢，然而卻輕忽個人主義和自我表現。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

●遭逢憂鬱、難解的煩惱，或是周邊親友有類似問題，若您在韓國，可以撥打：自殺防治諮詢專線：1393；精神健康諮詢專線：1577-0199；希望專線：129；生命專線：1588-9191；青少年諮詢專線：1388

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