低成本AV片更好賺！大馬女大生「為錢下海」　男友嫖客啪啪也入鏡

▲馬來西亞有年輕女性下海拍低成本AV，坦承只是為了賺外快。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合報導

馬來西亞媒體近日曝光「低成本AV」產業秘辛，大馬越來越多非法組織不再拘泥於販售AV光碟，而是招攬年輕女性拍攝約10分鐘的色情短片，再剪輯數十秒短影音放上社交媒體吸引顧客，並在暗網上販售完整版影片。一名大學時期下海拍AV的大馬女優坦承，她一開始入行是為了賺取零用錢。

根據馬來西亞《中國報》報導，大馬的非法組織開始效仿日本低成本AV的市場模式，在缺乏專業製作團隊、工作室與攝影設備的情況下，光是透過智慧型手機來拍攝、剪輯就可以製作出一部約10分多鐘的色情影片，在社交媒體上用短影音做宣傳，吸引顧客主動私訊，最低只要35令吉（約新台幣230元）的低廉價格就能買到完整版。

曾購買這類色情影片的20多歲男性顧客阿敏表示，片中的「女優」大多是自由業者，只要約好時間、地點和價格，就可以約出去進行非法性交易，而他們「做生意」的過程，也會再被拍成影片賣出去。

阿敏說，相關行業已經存在很久，暗網上的交易更是稀鬆平常，他估計一則影片可賺數萬令吉（1萬令吉約合新台幣6.6萬元），畢竟訂閱人數已有數千人。

▲有馬來西亞男子表示，暗網上的AV影片交易存在已久，一部影片可以賺到數萬元。（示意圖／CFP）

大馬當地25歲的AV女優伊利絲（化名）從大學開始從事色情行業，她透過友人介紹才接觸到暗網的非法組織，最初只是想隨便拍拍賺一些零用錢，後來她開始在鏡頭前不露臉全裸拍片，還邀請男友入鏡。

伊利絲表示，這樣輕鬆賺錢的方式讓她上癮，拍10部影片就可以賣到100至350令吉（約新台幣660元至2310元）不等，每個月大約可進帳2500至3000令吉（約新台幣1.6萬至2萬元）。

另一名32歲女優莎麗則是因為對於和丈夫的性生活方面感到失望，於是選擇下海出售自己的裸照和影片，但她不做性交易。如今她每天都會上傳裸照，10張售價100令吉（約新台幣660元），不僅有人追捧讚美她的身材，同時又能賺到外快，何樂而不為。