菲律賓修憲爭端！馬可仕、杜特蒂家族裂痕加深　支持者分頭集會

▲菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）。（圖／路透）

文／中央社

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）及前總統杜特蒂的支持者今天分頭舉行集會，雙方修憲立場相左，凸顯這兩大政治家族之間日益加深的裂痕。

法新社報導，小馬可仕在搭檔杜特蒂之女薩拉（Sara Duterte）的幫助下勝選，如今過了近2年，他們所謂的「團結團隊」已經破裂。

隨著這2個家族試圖在明年期中選舉及2028年總統大選之前提升各自的支持基礎並取得關鍵職位，雙方關係已經惡化。外界普遍預期現任副總統薩拉將在2028年角逐總統大位。

雙方最新分歧在於對修憲的立場不同，小馬可仕支持修改1987年版憲法的運動，為的是允許更多外國投資；但杜特蒂父女都公開反對修憲。這部現行憲法是在小馬可仕的獨裁者父親、前總統老馬可仕（Ferdinand Marcos）被推翻後制定。

批評人士警告，推動修憲可能會為小馬可仕獲得另一個6年總統任期鋪路。目前菲律賓憲法禁止總統連任。

這也可能會讓小馬可仕與薩拉發生衝突。

▲杜特蒂與女兒薩拉。（圖／路透社）

菲前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）最近受訪說：「我們的憲法沒問題...為什麼我們要讓自己頭疼，我們都知道，這是為了想繼續掌權。」

小馬可仕已表示，包括公職人員任期限制在內的憲法政治條文，應該以後再處理。

小馬可仕今天預計在首都馬尼拉發起「新菲律賓」（Bagong Pilipinas）運動，目的是「引導國家走向變革和發展」。

同時，杜特蒂可望參加另一場在他南部大本營納卯市（Davao）舉行的集會。這場活動由反對修憲者主辦。

菲律賓左翼政黨「並肩黨」（Akbayan）將這些集會稱為「統治菁英之間的王朝之戰」，並不符合菲律賓一般民眾的利益。

這2場集會活動預計吸引數萬名支持者參加。

菲律賓大學政治學教授佛朗哥（Jean Franco）告訴法新社：「這將是最公開、最刻意的方式，讓人們知道團結團隊不再存在。」