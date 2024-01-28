女子零下5度「受困纜車」懸半空中　悲喊15小時無人發現

▲美國一名女子日前去加州滑雪場遊玩，不料在零下5度的低溫中受困纜車整整15小時。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

美國一名女子日前與友人到加州當地一處滑雪場滑雪，但因體力不足，無法跟上友人腳步，因此脫隊。沒想到，該名女子後來就失去聯繫，直到整整15小時後，才被發現困在雪場的纜車中，完全沒有人聽見她的求救聲。

根據《CBS NEWS》等外媒綜合報導，美國一名女子莫妮卡（Monica Laso）日前和友人一同前往加州南太浩湖（South Lake Tahoe）的天國滑雪場（Heavenly Ski Resort）滑雪。而過程中，她因為體力跟不上友人，便脫隊獨自一人滑雪。

直到下午4點48分左右時，莫妮卡因為體力不支，向工作人員求助，之後就被引導坐上雪場纜車。沒想到，當莫妮卡搭乘纜車約2分鐘後，纜車就突然停止，整個人懸掛在半空中。

莫妮卡表示，當時她身上沒有手機，只能大聲呼救看能不能吸引到工作人員的注意，但她都已經叫到失聲，卻都沒有人發現她。此時，莫妮卡的朋友也因為遲遲不見她的身影，非常擔心，最終向治安官通報莫妮卡失蹤的消息。

直到隔天，當纜車再次開始運作，將莫妮卡送下山，此時眾人才發現原來她是困在纜車上，整整困了15個小時。事後，南太浩湖消防救援隊接獲報案後，立刻趕到現場對莫妮卡進行評估及治療，所幸最後莫妮卡並無大礙，檢查完後便回家休養。

對此，天堂山度假村副總裁湯姆（Tom Fortune）發布聲明表示「客人的安全和福祉是天堂山度假村的首要任務，度假村正在以最嚴肅的態度調查這一情況。」

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