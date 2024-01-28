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流浪牛暴走　印度75歲老人散步遭「牛角刺穿」肚破慘死

流浪牛暴走　75歲老人散步遭「牛角刺穿」肚破慘死

▲75歲老人潘迪被牛刺死。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

印度北方邦近期被「流浪牛恐懼」壟罩，其中24日發生的老人遇襲死亡事件，更迫使當地官員採取行動。這名75歲老人清晨散步時，突遭街道另一端的黑牛猛衝攻擊，導致他胃部被刺穿慘死現場。

綜合外媒報導，死者潘迪（Krishnanand Pande）為當地糖廠的退休經理，其在旁遮普銀行分行擔任副經理的兒子表示，父親當天如往常在清晨出門散步，未料竟慘死在牛角及牛蹄下。現場監視器更清楚拍到潘迪遇襲身亡的經過。

潘迪當時先經過2頭體型較小的黑牛，未料前方疑似追狗失敗的第3頭壯碩黑牛，無預警朝他撞去，且第一下就刺穿潘迪的胃部，令他當場倒地並失去意識。然而，黑牛見他沒有反應，依舊多次用牛角猛刺，還把潘迪翻身數次，直到發出彷彿勝利的咆哮後才離去。

流浪牛暴走　75歲老人散步遭「牛角刺穿」肚破慘死

▲黑牛離開前還發出咆哮。（圖／翻攝畫面）

該地區治安官庫馬爾（Ravindra Kumar）26日表示，已下令相關單位在3天內把案發地巴雷利（Bareilly）內所有流浪動物遷移到城外的收容所，並依公務員違法，意圖對人造成傷害、公務員不服從命令、對動物的疏忽行為及過失致死罪，起訴獸醫福利官。

此外，殺害潘迪的黑牛據傳之前也攻擊過其他民眾，但相關部門人員在圍捕這頭黑牛過程中，疑似因牛頸上的繩子勒太緊，造成黑牛窒息死亡。

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